El sabadellenc que s'ha proclamat campió d'Espanya de gimnàstica artística: "Va ser molt dur, estava molt nerviós"

Èxit sabadellenc en el Campionat d'Espanya de gimnàstica artística, que es va celebrar fa uns dies a Guadalajara. El jove esportista local Joan Terència, que competeix amb el Club Egiba de Manresa, es va proclamar campió de la seva categoria. "La veritat que va ser bastant dur perquè estava força nerviós, sobretot al principi. Pensava que quan arribés el moment em passarien els nervis, però no va ser així. Igualment, estic molt content pels resultats que he obtingut i estic satisfet amb la feina feta. Arribava a la competició amb l'esperança de poder fer alguna medalla, però no m'esperava aconseguir tantes i menys encara finalitzar primer de la general", diu.
Terència va ser el millor en base 4, amb resultats molt regulars en totes les proves de la competència. El sabadellenc va ser or en arcs, anelles i paral·leles i bronze en terra i salt. L'inici, no obstant això, va ser complicat després d'un novè lloc en barra, amb una caiguda inesperada, que li va dificultar especialment les seves opcions de lluitar per les posicions de privilegi. "Pensava que em quedava sense opcions de medalla, però els meus entrenadors em van ajudar molt a refer-me i confiar en les meves possibilitats", recorda.
En total, va sumar 84.883 punts en les diverses proves combinades. Per darrere, el també català Aran Pradas es va quedar en 83.883 i el balear Aitor Oliver va completar el podi amb 81.384. "Aquesta victòria reflecteix la feina ben feta per part de tothom. És cert que també em posa una mica de pressió per defensar el títol en el futur", assegura Terència. Un títol que premia la perseverança i feina del gimnasta sabadellenc, que no es desvia del seu full de ruta. "Ara vull continuar entrenant cada dia al màxim per poder créixer i millorar fins a assolir el meu màxim nivell", afirma. Un gran balanç d'una competició a Guadalajara que el jove esportista no oblidarà mai.