Les farmàcies obertes a l'agost a Sabadell: consulta el llistat complet i les de guàrdia

Les vacances d'estiu comporten cada any una reorganització del servei farmacèutic. Durant el mes d'agost, les farmàcies de Sabadell i Sant Quirze del Vallès adapten els seus horaris perquè el servei continuï garantit, tot i el tancament temporal d'alguns establiments. L'Associació de Farmacèutics de Sabadell ha fet públic el dispositiu previst per aquest agost, que inclou les farmàcies que romandran obertes els dies laborables i el sistema de guàrdies diürnes i nocturnes.
Com funciona el servei d'urgències?
De nit (de 22 a 9 hores)
Durant tot l'any, la Farmàcia Carrera Grañó, situada a la carretera de Terrassa, 377, és l'encarregada del servei d'urgències nocturnes, obert des de les 22 hores fins a les 9 del matí de l'endemà.
De dia (de 9 a 22 hores)
Carrera Grañó (carretera de Terrassa, 377)
Corominas Riqué (Ronda Ponent, 1)
Fàbregas Martínez (avinguda Barberà, 299)
Gutiérrez Becker (Borràs, 8)
Pareja Cozcolluela (Ronda Zamenhof, 145)
Segalás Carreras (Rambla, 26)
Llauradó Quingles (Camí del Mas, 12B, Sant Quirze del Vallès)
Les farmàcies obertes durant els dies laborables
Aquestes són les 29 farmàcies que atendran el públic durant els dies laborables del mes d'agost:
Balcells (Tenerife, 52)
Barberà (av. Pau Casals, 38, Sant Quirze del Vallès)
Brustenga (carretera de Barcelona, 594-596)
Capdevila (Sol i Padrís, 114)
Colomina (Lusitània, 2)
Corominas (Ronda Ponent, 1)
De Cáceres (Himàlaia, 62-64)
Diviu (Tàcit, 1)
Domènech I (plaça Lívia, 1)
Ferrer (Reis Catòlics, 39)
Gill (plaça de l'Àngel, 12)
González Escanilla (Leonardo da Vinci, 17)
Grau Martí (Ramon Jové, 2)
Herrero J. (Plini el Vell, 1-5)
Llongueras (carretera de Prats, 208)
Martínez (av. Vallès, 27, Sant Quirze del Vallès)
Montané (Bruc, 20)
Mora (Sant Isidor, 80)
Morales (Rambla, 165)
Oliveras (Vila Puig, 87, Sant Quirze del Vallès)
Poch (avinguda Onze de Setembre, 61)
Puig (Via Alexandra, 37)
Torras (Sant Cugat, 2)
Relat (avinguda Matadepera, 7)
Ribera (La Llanera, 93)
Rosell (avinguda de Barberà, 48)
Sempere (València, 19)
Serrat (Flamicell, 55)
Via (avinguda Països Catalans, 10, Sant Quirze del Vallès)