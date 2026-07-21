Canvis en els horaris d'alguns ambulatoris de Sabadell aquest agost

Els centres d'atenció primària de Sabadell tornaran a modificar els seus horaris durant el mes d'agost. Els canvis seran els mateixos que ja es van aplicar l'any passat: el CAP Can Rull atendrà únicament en horari de matí, el CAP Can Llong només obrirà a les tardes i el Consultori Local del Poblenou romandrà tancat (del 3 al 31 d'agost).
En el cas dels CAP Can Rull i Can Llong, els dos equipaments es complementaran per garantir l'atenció assistencial. Els usuaris del CAP Can Rull hauran de desplaçar-se al CAP Can Llong si necessiten ser atesos a la tarda, mentre que els pacients del CAP Can Llong hauran d'anar al CAP Can Rull en cas de requerir assistència al matí.
La queixa al Poblenou
La situació ha tornat a generar malestar entre alguns veïns del Poblenou, que denuncien que cada estiu han de sortir del barri per rebre assistència sanitària. "Cada any és el mateix. Si necessitem anar al metge ens toca anar fins al CAP La Serra. Per a qui té cotxe encara és més senzill, però hi ha molta gent gran que ha de dependre d'un familiar o del transport públic", explica Francisco Giménez, un veí del barri. "Hi ha molta gent gran aquí", afegeix.
El tancament estival del consultori arriba en un context en què els veïns continuen reclamant la recuperació dels serveis previs a la pandèmia. El centre va tancar el març del 2020 amb l'arribada de la covid-19 i va reobrir el maig del 2021 amb una cartera de serveis reduïda. Abans de la pandèmia, el consultori disposava de metge de família cada dia de la setmana. Des de la reobertura, l'atenció mèdica presencial s'ha limitat als pacients crònics i amb problemes de mobilitat en dies concrets, mentre que la major part de les consultes es deriven al CAP La Serra.