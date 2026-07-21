Els controls de trànsit posen la lupa en els motoristes

Les motocicletes i ciclomotors van ser el segon vehicle més habitual en accidents de trànsit a Sabadell l'any 2025, segons dades de la memòria de la Policia Municipal. Només per darrere dels turismes, i per sobre d'altres aparells com els patinets elèctrics, les bicicletes o els vehicles pesants. Aquesta realitat no és aïllada. De fet, la sinistralitat entre motoristes és una tònica estesa que ha tingut conseqüències fatals en molts usuaris aquest 2026. Des de principi d'any, han mort 31 motoristes a les carreteres catalanes, que representen el 41% de les víctimes mortals per accident de trànsit. Són el tipus d’usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, en un context marcat per una disminució general dels accidents a casa nostra.
Les autoritats fa temps que alerten sobre la situació. Ara, des d'aquest dilluns i fins diumenge 26 de juliol, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb les policies de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals, una campanya intensiva de vigilància per vetllar per la seguretat dels motoristes. L'acció també es desenvolupa a Sabadell i en altres municipis de la comarca. Es controlarà l’ús correcte del casc dels conductors i dels acompanyants, la documentació del conductor i vehicle (permís de circulació, ITV i assegurança), la conducta circulatòria dels motoristes i també les infraccions de la resta de conductors que puguin posar en perill aquest col·lectiu vulnerable (velocitat excessiva, avançaments temeraris, distraccions...). Paral·lelament, amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, es fan periòdicament controls adreçats al col·lectiu motorista, amb l’objectiu de prevenir sinistres, reduir víctimes, conscienciar de la vulnerabilitat dels motoristes i detectar conductes de risc. En aquesta operativa, la policia catalana també utilitza les motocicletes espiell; és a dir, patrullatge de paisà amb l’objectiu de detectar infraccions que posin en perill els motoristes.
A més, des del SCT s’intensificarà la vigilància amb els mitjans aeris per reforçar els controls a peu de carretera, tant a la xarxa viària principal com a les vies secundàries més freqüentades per motoristes. D’altra banda, aquest pròxim cap de setmana també hi ha planificades dues sessions més del programa Formació 3.0 per a motoristes a la B-124 a Monistrol de Calders. En la darrera campanya de controls a motocicletes del passat mes de maig, es van imposar 1.575 denúncies en una setmana, la majoria relacionades amb la documentació del vehicle i amb la conducta en la circulació.