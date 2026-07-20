Sabadell renovarà més de 200 punts de llum a Can Feu i la carretera de Barcelona

L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat inicialment dos nous projectes per renovar l'enllumenat públic a Can Feu i a la carretera de Barcelona, amb una inversió conjunta de prop d'un milió d'euros. Les actuacions permetran substituir una part de la xarxa de fanals en aquests àmbits amb l'objectiu de modernitzar unes instal·lacions que, en molts casos, presenten un elevat grau d'envelliment. La intervenció de més envergadura es durà a terme al barri de Can Feu, on es renovaran 188 punts de llum, tant fanals situats a la via pública com de façana. Les obres afectaran els carrers de Damià Forment, Pintor Borrassa, Jacquard, Germans Farguell, Sarret, Pare Rodamilans, Cèsar Torras, Caresmar, Sobarber, Doctor Almera, Ali Bey i Enginyer Playà, així com el passatge de Pere Serra. El pressupost previst és d'uns 521.000 euros.
A la carretera de Barcelona, els treballs se centraran en el tram comprès entre els carrers de Latorre i Ramon Llull, incloent-hi també la plaça del Mestre. En aquest cas es preveu la substitució de 31 fanals, a més de la renovació del conjunt de la infraestructura elèctrica associada, amb una inversió d'uns 323.000 euros. En tots dos projectes es renovaran no només les lluminàries, sinó també els suports, el cablejat, les canalitzacions i els quadres de comandament, amb l'objectiu de modernitzar unes instal·lacions que acumulen anys de servei.
Aquestes actuacions s'afegeixen a altres intervencions que el consistori està executant en diversos punts de la ciutat. Actualment es treballa a Can Deu, on s'estan remodelant 105 punts de llum i instal·lant deu fanals nous, mentre que recentment s'han completat les obres al passeig dels Almogàvers, amb la renovació de 16 fanals, vuit braços de façana i diferents elements de la instal·lació elèctrica. Paral·lelament, l'Ajuntament manté en marxa el programa de substitució de 1.634 lluminàries convencionals per tecnologia LED en diferents barris. Segons les previsions municipals, quan finalitzin aquests treballs el 95% de l'enllumenat públic de Sabadell funcionarà amb tecnologia LED, fet que ha de permetre reduir el consum elèctric en més d'un 60% als punts on s'hagi renovat la instal·lació.