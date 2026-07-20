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Sancionen un conductor d'autobús escolar després de donar positiu en alcoholèmia

Badia del Vallès

El vehicle ha seguit la ruta un cop ha arribat el nou conductor, que donava servei a un dels casals d'estiu

  • AFECTACIONS AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
  • Autobús de transport escolar -
Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 15:18

La Policia Local de Badia ha detectat aquest dilluns al matí un positiu per alcoholèmia en el control realitzat al conductor d'un autobús escolar que donava servei a un dels casals d'estiu que s'organitzen al municipi vallesà. Com a conseqüència, ha sancionat l'infractor pel desplaçament anterior, en un trajecte que feia parada a Badia. Segons fonts municipals, el cos policial ha informat l'empresa gestora del servei, que ha procedit al canvi de conductor. El vehicle ha seguit la ruta un cop ha arribat el nou conductor i els agents han verificat, amb un nou control, que aquest donava negatiu.

La Policia Local fa aquests controls des de fa anys en la majoria dels transports escolars que s'organitzen a Badia. Les escoles o entitats avisen la Policia prèviament per planificar la realització del control quan el vehicle arriba a la ciutat, abans de fer el servei, i així garantir la seguretat en el desplaçament. De moment, no han transcendit les mesures aplicades contra el treballador que circulava després d'haver ingerit alcohol a primera hora.

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