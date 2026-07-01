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Modificacions en l'aparcament a Badia

Badia del Vallès

Les obres del sector oest obliguen inhabilitar una de les àrees d'estacionament

  • Aparcament de Badia -
Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 09:38

L'aparcament provisional al costat de l'institut Federica Montseny de Badia ha deixat d'estar operatiu, per la impossibilitat de compaginar el seu funcionament amb les obres de reurbanització de la zona oest del municipi. Per facilitar l'estacionament, l'Ajuntament ampliarà en les pròximes setmanes la capacitat de l'aparcament provisional ubicat al solar on era la Fundació Tallers, a l'avinguda del Cantàbric, 49. Aquestes actuacions han d'avançar durant els mesos d'estiu en aquest punt per tal que, amb l'inici del nou curs escolar al setembre, les afectacions siguin les mínimes possibles per a la comunitat educativa de l'institut Federica Montseny.

Des del consistori agraeixen la paciència de la ciutadania davant les incomoditats generades durant les obres. "Un cop finalitzades, Badia serà una ciutat més ben connectada amb l'entorn i que oferirà més serveis a la seva població", tanquen.

 

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