FOTOS | Tallat un carril de la B-30 per un incendi de vegetació

Un incendi de vegetació al costat de la B-30, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, ha obligat aquest dijous 9 de juliol a tallar durant una mitja hora un carril de circulació en sentit Girona. El succés també ha provocat lentitud i aturades de Barberà a Cerdanyola en sentit Tarragona.\r\n\r\n\r\n🔴❌ A la B-30 hi ha un carril tallat entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona per un #incendi de vegetació. Hi ha retencions en aquest tram.\r\n\r\n🔴 També hi ha lentitud i aturades de Barberà a Cerdanyola en sentit Tarragona. pic.twitter.com/fFaPmFwQVp\r\n— Trànsit (@transit) July 9, 2026\r\n\r\n\r\nBombers ha rebut l'avís del foc a les 17.01 h, informen des del cos. Hi han desplaçat dues dotacions i també han treballat sobre el terreny els ADF.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a la B-30 a Badia\r\n\tCedida\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a la B-30 a Badia\r\n\tCedida\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a la B-30 a Badia\r\n\tCedida\r\n\r\n\r\n\r\n