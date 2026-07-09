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FOTOS | Tallat un carril de la B-30 per un incendi de vegetació

Badia del Vallès

El foc s'ha produït al marge de l'autopista

  • Incendi de vegetació a la B-30 a Badia -
Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 18:41
Actualitzat el 09 de juliol de 2026 a les 18:52

Un incendi de vegetació al costat de la B-30, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, ha obligat aquest dijous 9 de juliol a tallar durant una mitja hora un carril de circulació en sentit Girona. El succés també ha provocat lentitud i aturades de Barberà a Cerdanyola en sentit Tarragona.

Bombers ha rebut l'avís del foc a les 17.01 h, informen des del cos. Hi han desplaçat dues dotacions i també han treballat sobre el terreny els ADF.

  • Incendi de vegetació a la B-30 a Badia
  • Incendi de vegetació a la B-30 a Badia
  • Incendi de vegetació a la B-30 a Badia
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