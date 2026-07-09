Més alumnes amb beca menjador a les escoles de Sabadell

Sabadell és el municipi del Vallès Occidental amb més ajuts individuals de menjador. El curs 2025-2026 s’han concedit 7.716 beques, 256 més que el curs anterior i prop de 550 més que fa dos cursos. La ciutat concentra el 30,5% de totes les beques concedides a la comarca, molt per davant de Terrassa (6.418), que enguany, a diferència de Sabadell, registra una davallada del 7,9%.
Les dades de l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental també mostren que Sabadell és un dels municipis que presenta un millor percentatge de resolucions favorables. El 83,4% de les sol·licituds han estat aprovades, cinc punts per sobre de la mitjana comarca, que és 79%. Només municipis com Montcada i Reixac (89,1%), Ripollet (85,9%), Sentmenat (85,3%) o Rubí (85%) registren percentatges superiors. A Sabadell, es van presentar al voltant de 9.250 sol·licituds i 1.535 han estat declinades.
La principal causa de denegació es repeteix entre municipis del Vallès: set de cada deu expedients rebutjats superen el llindar de renda establert per la convocatòria. L’informe recorda que aquests llindars no sempre s’actualitzen al ritme de l’evolució del cost de la vida, fet que deixa fora famílies que, malgrat trobar-se en situació de vulnerabilitat, excedeixen els límits econòmics fixats. Un 3,7% de les denegacions responen, a més, a incidències administratives o manca de documentació.
Tres de cada deu tenen beca
A Sabadell hi ha 24.614 alumnes matriculats als centres sostinguts amb fons públics i el 30,5% són beneficiaris d’un ajut de menjador. És una proporció força superior a la mitjana del Vallès Occidental (22,6%) i també a la de Terrassa (22,6%). Només Badia del Vallès (33,5%), Montcada i Reixac (32,7%) i Rubí (30,7%) presenten una incidència superior o molt similar. Això significa que gairebé un de cada tres alumnes escolaritzats a Sabadell necessita suport per accedir al servei de menjador.
Els ajuts es distribueixen entre 63 centres educatius de la ciutat. I per etapes educatives, el 62,3% de les beques corresponen a alumnes de primària, el 25% a infantil i el 12,7% a secundària.
La majoria cobreixen la totalitat
Una altra dada significativa és la tipologia dels ajuts. A Sabadell, el 60,2% són beques del 100%, mentre que el 39,8% cobreixen el 70% del cost del menjador. La proporció de beques completes és lleugerament superior a la mitjana comarcal i confirma la tendència iniciada el curs 2023-2024, quan les modificacions dels criteris van prioritzar les famílies amb més vulnerabilitat.
L’augment de les beques arriba en un context d’encariment del servei de menjador escolar. El curs 2025-2026, el preu per als alumnes que es queden a dinar de manera habitual passarà de 7,54 a 7,83 euros diaris, un increment del 3,85%. Això suposa que una família haurà de pagar 1.385,91 euros per fill si fa ús del menjador cada dia del curs, 51,33 euros més que aquest any.