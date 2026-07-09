Multa de 600 euros "per desobediència" al músic de carrer Andrés Mariani

Si passeges habitualment pel Centre de Sabadell, és fàcil que t'hi hagis fixat. El músic de carrer Andrés Mariani se situa normalment a la Rambla, a la Plaça Major o a prop del Mercat. Carrega un altaveu lligat en un carretó de la compra, a vegades es disfressa amb una perruca rosa, es pinta la cara de color blanc i els llavis de vermell, du guants amb dits d'esquelet i en un cartró anuncia el seu disc. L'abril de 2024, després de rebre avisos durant quatre dies consecutius per part de la Policia Municipal de Sabadell, dos agents li van requisar els instruments i va haver d'anar a recuperar-los a la comissaria. El músic denuncia ara que, un any després dels fets, li va arribar una multa de 600 euros per una infracció greu "per desobediència", dins de la llei mordassa.
“Que gent que ens dediquem a fer música al carrer haguem de pagar multes de 600 euros, em fa sentir molta impotència. Perquè sento la completa vulnerabilitat que patim els artistes de carrer davant de l'arbitrarietat dels cossos policials i l'administració”, diu Mariani en un vídeo que ha difòs a xarxes socials. Hi denuncia “abús policial i hipocresia política”.
Els agents de policia van requisar-li tot el que portava: l'altaveu, una pandereta, un micròfon de peu... Segons fonts municipals, estava molestant veïns i comerciants que s'havien queixat del “soroll” durant quatre dies seguits. Relaten que havien intentat mediar amb l'artista, però com que hi tornava van acabar multant-lo. Les fonts municipals expliquen que les queixes entre els comerciants per aquest músic de carrer són habituals i que a vegades "ocasiona problemes" de convivència. Relaten que durant Somriu el Nadal es posa a cantar a la plaça Doctor Robert "amb un cartell que insulta el Llaminer i que ofèn nens que passen per allà".
Andrés Mariani assegura que, després de cada avís policial, abandonava el lloc i que l'endemà se situava en un altre punt. Diu que varia els punts on canta per no molestar els comerciants. "Sempre que un veï que per exemple teletreballa o un comerciant m'han dit que molestava, he canviat de lloc. El problema va ser que a aquests dos agents els molestava que jo toqués al carrer. Perquè el dia que em van multar, vaig parlar amb el comerç de davant on era i no s'havia queixat", diu.
Mariani carrega en el vídeo contra el regidor de Seguretat, Adrián Hernández, perquè assegura que després de retirar-li els instruments va trucar-lo “per demanar-li disculpes perquè els agents no havien actuat bé”. Hernández ho nega rotundament i assegura que el missatge de la trucada també li va deixar per escrit i que en cap cas era aquest: volia aclarir-li que a la comissaria no havia de pagar cap taxa per recollir els instruments requisats, tal com li havien afirmat al músic erròniament quan hi havia anat.
Sense una normal específica a Sabadell
No hi ha una norma específica que reguli la música al carrer a Sabadell. Els agents, segons fonts municipals, només actuen si reben queixes de veïns o comerciants.
No és la primera polèmica. El gener de 2021, la saxofonista Gemma Redhat va emprendre Art En Viu, una campanya de suport a la música de carrer després d'una intervenció policial semblant. Els agents van dir-li que, si no aturava l'activitat, li requisarien l'instrument.
Aleshores, l'Ajuntament va moure fitxa. El regidor de cultura, Carles de la Rosa, es va posar en contacte amb l'artista i li va assegurar que estaven treballant en una regulació. En declaracions al Diari, el regidor va explicar que s'agafava de referència el model de Sant Cugat, on hi ha punts de música al carrer rotatoris. També s'estudiava crear una aplicació perquè els passejants poguessin “fer un Bizum” als músics, ja que això “dignifica una mica la forma de rebre els ingressos”. A Barcelona, per tocar amb amplificació cal una acreditació municipal i, per obtenir-la, s’ha de superar una audició davant tècnics municipals.
Més recentment, el març de 2025, Fidel Trias i Carles Borrell, guitarrista i trompetista, també van ser expulsats del passeig de la plaça Major. Hi ha altres casos, però, com el de l'artista Michel, que en una entrevista al Diari explicava que actua a Sabadell des de 2007 i que mai no ha tingut problemes: “La gent se m’acosta i em diu que els alegro el dia”.