Els accessos de la Mola, restringits pel perill extrem d'incendi

Protecció Civil ha ampliat aquest dimecres les restriccions d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que inclou espais com la Mola, davant l'episodi de calor intensa i l'elevat risc d'incendi forestal. Amb aquesta decisió, ja són set els espais naturals de Catalunya amb l'accés restringit. La mesura afecta els municipis inclosos al Pla Alfa de nivell 4 del Cos d'Agents Rurals, el màxim nivell de perill d'incendi abans del tancament total d'espais forestals. En aquestes zones es restringeix l'accés als espais naturals de caràcter forestal, tant a peu com amb vehicle, i també queden suspeses les activitats de lleure com acampades, rutes i activitats esportives.
Les restriccions formen part del dispositiu activat per Protecció Civil, que manté el pla PROCICAT en fase d'alerta per una onada de calor que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, serà persistent i es prolongarà, com a mínim, fins a finals de la setmana vinent. Paral·lelament, el pla INFOCAT continua en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi. A més del tancament de l'espai natural, als municipis afectats també es prohibeixen les activitats amb foc i l'ús de material pirotècnic, se suspèn la sega de cunetes i les obres a la xarxa interurbana de carreteres, i es limita el transport de productes forestals dins dels boscos durant les hores de més calor.
Protecció Civil insisteix a evitar activitats físiques intenses a l'exterior, hidratar-se sovint i extremar les precaucions per prevenir incendis, en un context en què els Bombers de la Generalitat continuen treballant en diversos focs simultanis arreu del país.