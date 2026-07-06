Barberà i Polinyà suspenen el final de les seves festes majors per l'incendi que afecta el Vallès

Barberà i Polinyà han cancel·lat els actes de foc del final de les seves respectives festes majors, aquest dilluns 6 de juliol.
El Piromusical que estava previst per concloure la Festa Major de Barberà ha quedat cancel·lat. Així ho ha notificat l'ajuntament del municipi, "davant la situació excepcional" provocada per l'incendi que afecta els municipis veïns de Sentmenat i Castellar.
Des del consistori detallen que, seguint es mesures de prevenció activades per la Generalitat de Catalunya, s’ha decidit cancel·lar el Piromusical de cloenda, previst per a les 22.45 h al Parc Central del Vallès.
"És una decisió difícil, però necessària. La prenem des de la responsabilitat, la prudència i el compromís de preservar el nostre entorn natural i garantir la seguretat de tothom", argumenten des de l'ajuntament barberenc. Els veïns de Barberà sí que podran anar a la plaça de la Vila a celebrar el final de la festa amb una cercavila a partir de les 21.45 h d'aquest dijous 6 de juliol.
A Polinyà han quedat suspesos el correfoc i el castell de focs previstos per aquesta nit. Des del municipi expliquen que "la situació que viu Catalunya aquests dies, amb diversos incendis actius i els operatius d'emergències treballant al límit de la seva capacitat, ens obliga a actuar amb responsabilitat".
En aquest cas, "més endavant" es valorarà si traslladar el castell de focs a una altra data, "sempre que les condicions de l’estiu permetin fer-ho amb seguretat".