La Generalitat obre la porta al retorn dels peatges a algunes carreteres del Vallès

La Generalitat de Catalunya es planteja recuperar els peatges a les vies d’alta capacitat en un termini de dos o tres anys. La decisió, però, es tiraria endavant si s’assoleix un acord polític amb el conjunt de l’Estat. Tal com explica l'ACN, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa un sistema de pagament per ús podria contribuir a conservar la xarxa i repartir millor el trànsit, especialment de camions, entre l’AP-7 i les carreteres paral·leles. Nadal emmarca la proposta en la necessitat de donar resposta a la congestió i la sinistralitat de l’AP-7, on circulen uns 15.000 camions diaris a la Jonquera i 35.000 al Vallès. Amb el que portem d'any, un total de 72 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes –l'AP-7, la via amb més mortalitat–. En aquest sentit, el Govern català estudia que la tarificació afecti l’AP-7, l’AP-2 i altres vies d’alta capacitat estatals i autonòmiques.
Nadal remarca la necessitat de prendre una decisió conjunta en l'àmbit estatal, perquè assenyala que no tindria sentit que els vehicles poguessin circular lliurement, però a Catalunya haguessin de pagar. A banda d'això, el secretari de Mobilitat apunta que caldria reforçar la infraestructura per col·laborar en la descongestió de les carreteres, així com potenciar el transport ferroviari de mercaderies, amb més trens i terminals logístiques, tot i que ha admès que aquesta opció només podria retirar “2.000 o 3.000 camions al dia” de la carretera.
Nadal també reclama ampliar la capacitat de l’AP-7 i recorda el compromís del Ministeri de Transports de arribar “als tres carrils i quatre carrils al Penedès i al Vallès”, a més de millorar els enllaços de l’autopista. Per últim, aposta per condicionar i desdoblar les carreteres paral·leles a l’AP-7 per distribuir el trànsit. Nadal assenyala que els camions tenen restringit el pas per alguns trams de l’antiga N-340 i de l’A-7 perquè no estan en condicions o no estan desdoblats, fet que concentra la circulació a l’autopista. En aquest context, cita la futura B-40 com a alternativa a la B-30 al Vallès.