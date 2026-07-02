Sabadell omple terrasses de bars i restaurants: creixen un 20% des de la pandèmia

Fer un beure a una terrassa mentre el capvespre tenyeix el cel de Sabadell forma part de l’estampa habitual de la nostra ciutat quan arriba el bon temps. La terrassa ja no és un complement del bar o del restaurant, s’ha convertit en un reclam en si mateix. I les terrasses s’han convertit en un dels grans protagonistes de la restauració sabadellenca especialment després de la pandèmia: el que el 2020 va ser l’única alternativa a les restriccions sanitàries, s’ha consolidat amb el pas dels anys –ara amb més força– fins al punt que la ciutat compta actualment amb 410 llicències de terrassa autoritzades, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell. Pràcticament un 20% més que abans de la pandèmia, quan 345 bars o restaurants tenien taules i cadires al carrer. Quasi la meitat de bars, restaurants, cafeteries o gelateries de Sabadell tenen llicència de terrassa. De fet, vuit de cada deu establiments consideren que disposar d’espai exterior és clau per a atreure clientela, segons una enquesta elaborada pel Diari de Sabadell en col·laboració amb el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, amb una mostra de prop d’una quarantena d’establiments de la ciutat.
“La pandèmia va marcar un abans i un després en els hàbits dels clients, malgrat que les terrasses han estat sempre segell de l’hostaleria mediterrània, forma part del nostre ADN”, exposa Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. “La gent valora molt més els espais exteriors i el bon clima, i les terrasses s’han promocionat molt des d’aleshores, però ja era una realitat a l’alça. Ens agrada viure al carrer”, afirma.
Es tracta, de fet, d’un dels principals reclams dels professionals. “La nostra principal facturació prové de la terrassa, el nostre local és més modest que l’espai exterior del que disposem”, exposen professionals de dos establiments del Passeig. D’altres professionals del sector, però, fa anys que lluiten per aconseguir espai exterior: “Ens han denegat les diferents opcions que hem plantejat, ens aniria molt bé poder disposar de terrassa”, lamenta el propietari d’un establiment de Sabadell que vol guardar l’anonimat. A la plaça de la Creu de Barberà, de fet, gran part dels locals poden fer caixa gràcies a l’espai exterior. “Molts vespres ens passa que tenim el local buit i l’exterior ple de gom a gom, però si ve algun client, espera per a poder seure fora”, exposa l’Antonio, des d’un frànkfurt del sud de Sabadell.
No és un cas aïllat: segons els resultats de l’enquesta, per a un 36% dels restaurants de Sabadell que disposen de terrassa, la facturació a l’exterior representa més d’un 50% del total. Un altre 32% assegura que els ingressos que provenen de la terrassa es troben entre el 30 i el 50%. Només en el 8% dels casos la terrassa és un complement més secundari, representant menys d’un 10% de la facturació total. La petició de llicències de terrasses és una realitat a l’alça que ha transformat el paisatge de molts carrers i places de la ciutat, però que també comporta nous reptes: des de l’Ajuntament, insisteixen que s’està controlant l’ocupació de la via pública per evitar ocupacions indegudes del carrer. Segons fonts municipals, s’està duent a terme actuacions de revisió de les llicències de les terrasses i de repintat dels seus límits per “garantir que compleixen la normativa l’espai públic autoritzat”.
Un sector en creixement
Les terrasses van in crescendo a la ciutat perquè representen un actiu clau entre els professionals del sector, però encara creixen més els locals que es dediquen a l’hostaleria. Sabadell suma 922 establiments entre bars, restaurants i forns de pa amb degustació, cafeteries o gelateries. El doble que fa cinc anys. El 45% dels negocis del sector, doncs, disposen de terrassa. L’evolució dels darrers anys evidencia una tendència a l’alça del sector: a finals de 2020 la ciutat comptava amb 505 establiments (330 bars, 138 restaurants i 37 forns de pa amb degustació, cafeteries o gelateries). Un any després la xifra ja havia pujat fins als 550 locals, mentre que el 2022 va arribar als 615 i el 2023 als 677. La tendència es va accentuar durant el 2024, quan es van assolir els 792 establiments, i continua aquesta temporada, amb un total de 922 negocis destinats a la gastronomia. La gran majoria (63,3%) són bars (584), seguit d’un 27,6% de restaurants (255) i un 9% de forns de pa amb degustació, cafeteries o gelateries (83).
Unes dades que van en sintonia amb els resultats que es desprenen del darrer informe de l’Observatori dels Centres Urbans, que conclou que, any rere any, l’hostaleria menja terreny al comerç al Centre i es converteix en un dels sectors en creixement després des del 2020. Tot i que a hores d’ara hi ha més botigues (47%) que bars, restaurants i cafeteries (21%) al Centre, any rere any la restauració pren locals al comerç. Així i tot, Sabadell està per sota de la mitjana estatal pel que fa a oferta hostalera i disposa d’un local per cada 248 habitants. La mitjana estatal, però, és d’un bar per cada 175 persones, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Una bona campanya d’estiu
El sector espera una bona campanya: segons els resultats de l’enquesta, el 54,6% dels professionals preveu que les vendes augmentaran aquest estiu. D’aquests, un 36,4%, estima que el creixement serà d’entre un 10 i un 30%, mentre que un 12,1% espera un increment d’entre un 30 i un 50% i un 6,1% el situa entre un 5 i un 10%.