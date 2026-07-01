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VÍDEO | Tensió a la C-58 per una picabaralla entre dos camions

Sabadell

L'incident va aturar momentàniament el trànsit

  • Captura de pantalla del vídeo que circula per les xarxes socials -
Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 12:27
Actualitzat el 01 de juliol de 2026 a les 12:31

Un incident entre un camió cisterna que transportava combustible i una grua de vehicles ha provocat un moment de tensió a la C-58, al seu pas per Sabadell, en sentit Terrassa. L'enfrontament, que ha estat enregistrat per altres conductors, ha generat una situació de risc i ha acabat afectant la circulació de la via, aturada durant uns minuts pel succés. Segons un vídeo que circula a les xarxes socials, l'origen de la disputa estaria relacionat amb una maniobra de canvi de carril que ha acabat amb una topada entre els retrovisors dels vehicles. Després d'aquest primer incident, la situació ha anat escalant. El conductor del camió ha avançat el vehicle de la grua per la dreta i, poc després, li ha tancat el pas de manera sobtada, cosa que ha obligat el conductor de la grua a frenar amb intensitat per evitar un accident.

Els dos vehicles s'han acabat aturant al voral de l'autovia, on els seus conductors han mantingut una discussió que ha durat poca estona. Després de l'intercanvi de paraules, el conductor del camió ha reprès la marxa i ha abandonat el lloc dels fets. L'episodi ha provocat retencions momentànies a la C-58, ja que la presència dels vehicles aturats i la curiositat de la resta de conductors han alentit considerablement la circulació del trànsit. Segons sembla, però, tot ha acabat en una picabaralla sense més afectacions i s'ha reprès aviat la normalitat a la via. 

 

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