Alain Ribeiro, primer fitxatge del CE Sabadell per a la Lliga Hypermotion

El Centre d'Esports ja té la seva primera cara nova per al retorn a la Segona Divisió. Lucas Viale va avisar en roda de premsa que la plantilla la completarien jugadors amb experiència a la categoria i també perfils que venen de fer una gran temporada a Primera Federació. En aquest segon capítol entra el fitxatge anunciat pel Sabadell, Alain Ribeiro, que arriba procedent del Pontevedra i signa un contracte de dues temporades.
El futbolista basc, de 28 anys, es va iniciar a la base de l'Eibar, competint diverses temporades a Segona B amb el Vitoria, equip afiliat del conjunt eibarrès. Sense marxar del País Basc, va continuar a la categoria de bronze amb dues breus etapes al Leioa i al Barakaldo fins que el 2021 va debutar a la Primera Federació. Va disputar 32 partits amb el Tudelano abans de marxar a la SD Logroñés, en què també va estar un any. Va fer una passa enrere, a la Segona Federació amb el Numancia, i va fregar l'ascens en dues temporades consecutives, quedant-se a les portes en ambdues ocasions i disputant amb els sorians gairebé una setantena de partits amb quinze gols.
L'estiu passat sí que va aconseguir el seu particular ascens de la mà del Pontevedra, on ha fet la millor temporada de la seva carrera. Amb els gallecs, que es van quedar fora del play-off amb molta polèmica pel cas Madrid Castilla, Ribeiro va fer deu gols i va repartir dues assistències durant la 25-26, consolidant-se com un dels millors de la categoria. El futbolista basc destaca per la seva capacitat de guanyar duels i també per una polivalència que el fa jugar en gairebé qualsevol zona del camp. La seva posició predilecta és la de mitjapunta, però també pot jugar com a davanter i també de central esquerrà en línia de tres.
Ara, fa una passa més en la seva trajectòria i es converteix en el primer fitxatge del CE Sabadell 26-27. Un perfil de jugador que ve d'un gran any i que té ganes de reivindicar-se i demostrar en la seva estrena en el futbol professional. Tancades les carpetes de la direcció esportiva i la banqueta, amb les renovacions de Lucas Viale i Ferran Costa, s'obre el capítol del mercat amb aquesta incorporació.