FOTOS | Una cinquantena de persones irrompen al vestíbul del Parc Taulí contra les llistes d'espera sanitàries

Una cinquantena de persones convocades per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) s'han concentrat aquest dimecres davant de l'edifici Taulí per denunciar la situació de les llistes d'espera i reclamar un reforç de la sanitat pública. L'acció ha culminat amb l'entrada dels participants al vestíbul principal de l'hospital, on, amb màscares blanques, han llegit un manifest davant dels usuaris que s'esperaven o travessaven l'espai. Finalment, han acabat lliurant el document a la direcció del centre.
Els convocants han assegurat que les llargues esperes per a intervencions, proves diagnòstiques i visites amb especialistes "no són un problema puntual", sinó "el símptoma d'un deteriorament estructural del sistema sanitari". Durant la lectura del manifest han defensat que "el que falla no és només l'organització sanitària, sinó la voluntat política de prioritzar la sanitat pública".
El text atribueix la responsabilitat de la situació a la Generalitat, tot recordant que la gestió sanitària és competència de les comunitats autònomes. En aquest sentit, rebutgen que l'origen del problema sigui la manca de finançament i sostenen que "el problema no és quants diners arriben, sinó com es gasten". Entre els arguments exposats, afirmen que més del 21% del pressupost sanitari català es destina a concerts amb la sanitat privada, mentre denuncien mancances de personal i el tancament de quiròfans als hospitals públics.
Parlen de la situació al Parc Taulí
Els manifestants també han posat el focus en les dades del Parc Taulí. Segons recull el manifest, l'hospital acumula més de 68.000 persones pendents d'una intervenció, una consulta especialitzada o una prova diagnòstica, i en algunes especialitats, com Oftalmologia, Dermatologia o Traumatologia, les esperes superen els 230 dies. "No en podem dir llista d'espera; és abandonament institucional", han afirmat durant la lectura.
TOTES LES FOTOS