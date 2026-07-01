“Vull aprendre per treballar a un restaurant”

Sallarès Deu, que va ser un gran complex industrial al barri de Gràcia, ha recuperat l’activitat després d’anys en desús i d’haver estat rehabilitat parcialment pel seu actual propietari, l’Ajuntament de Sabadell, que en té les claus des de 2018. Allà on abans hi havia una indústria tèxtil, ara hi ha l'Escola de Restauració de Sabadell i s’hi ha començat a traslladar part de l’activitat formativa del Vapor Llonch, per exemple, amb curs Coneixement i presentació de vins de Catalunya, que forma part del programa de formació contínua que ofereix aquest equipament tant a professionals en actiu com persones en situació d'atur. “Estem en un edifici nou, veient què funciona i programant els cursos per l’any que ve”, expliquen la cap de Secció de Formació del Vapor Llonch, Francis Zanuy i el cap de Negociat Sociolaboral, José Alcántara. La nau nord, que té façana al carrer dels Cellers, és la que ja està començant a operar, amb l’Escola de Restauració.
Una de les alumnes del curs, María Belén Gómez, explica que treballa a l'hostaleria i s'ha apuntat al curs perquè "vull aprendre més, per fer-ho millor i entrar a treballar en un restaurant. És un sector important". El món del vi, afegeix, "és tan extens que sempre tens alguna cosa per aprendre i millorar". La docent del curs és Isabel Cruz, i en ser una formació contínua consisteix en cinc sessions de quatre hores per aprofundir, en aquest cas, en el món del vi català, descobrint totes les denominacions d'origen catalanes. Cruz destaca que "Catalunya és la comunitat autònoma amb més denominacions d'origen i moltes són desconegudes. Totes tenen coses fantàstiques i conèixer el territori et porta a recomanar aquell vi, encertar i saber vendre". En el curs, també explica amb què maridar cada tipus de vi.
L'edifici està pendent de ser homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que tant valida programes formatius com els llocs on s'imparteixen. Mentrestant, ja es poden anar duent a terme algunes activitats i, així, també s'aconsegueix un aterratge progressiu a les noves instal·lacions, que permeten passar d'uns 300 a prop de 1.800 metres quadrats de superfície disponible. Zanuy destaca que "guanyem en espai, recursos tècnics, zona de teoria i de pràctica i diversificació d'especialitats formatives del sector. Abans ens faltaven metres i recursos tècnics". Es busca oferir la màxima qualitat formativa i, a banda de multiplicar les places, permet passar de fer no només nivells inicials sinó tots els nivells, per exemple en el cas de cuina, ofertar formació des d'aprenent a direcció. A part del curs de tast de vins, aquest estiu a l'Escola de Restauració es preveu dur a terme un casal d'estiu i, a partir de setembre, es preveu incorporar els Programes de Formació i Inserció (PFI) per a joves. Fins ara, també hi han assistit alumnes del programa Coneixement d'Oficis, que permet a joves de 4t d'ESO conèixer diferents professions, en aquest cas, les de cuina i restauració.
Les previsions municipals són que el nombre d'alumnes es pugui doblar amb les noves instal·lacions, passant de 300 a 600, com a mínim, cada any. En aquest sentit, pel Govern aquesta Escola de Restauració té un "significat estratègic" perquè "volem ser un referent al sud d'Europa en formació gastronòmica", tal com va dir l'alcaldessa, Marta Farrés, en la presentació de les instal·lacions, que han suposat una inversió de 6,6 milions d'euros, parcialment finançats amb fons europeus.