Dos-cents dotze alumnes dels instituts públics i de l’EEE Xaloc i l’Escola Xalest de Sabadell han participat en una nova edició del programa Coneixement d’Oficis, la 25a, organitzat per l’Ajuntament de Sabadell.
Una iniciativa amb un quart de segle vida que va néixer amb la voluntat de donar resposta a una necessitat compartida pel jovent i el teixit empresarial i que s’ha consolidat com una eina de referència per facilitar la transició dels joves entre l’etapa educativa i el món laboral. “Sovint es parla de col·laboració publicoprivada, però Coneixement d’Oficis són 25 anys de cooperació, confiança i ajuda mútua entre el sistema educatiu, el teixit empresarial i l’administració local amb un objectiu compartit: oferir més oportunitats als joves", ha assenyalat Anna Monterde, cap d'Orientació Professional i Intermediació Laboral de Promoció Econòmica Sabadell en Ajuntament de Sabadell, durant l’acte de cloenda celebrat aquest dimecres a Fira Sabadell.
Una jornada que ha comptat amb els alumnes participants, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez; el regidor d’Educació, Manuel Robles, i la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, entre altres representants d’associacions empresarials.
Durant aquesta edició s’han dut a terme 396 sessions formatives, que han sumat un total de 1.386 hores d’activitat. Els participants han pogut conèixer diferents professions a través de vuit tallers especialitzats d’atenció sociosanitària, automoció i vehicle elèctric, cuina i restauració, fleca i pastisseria, fusteria, impressió 3D, instal·lacions i energies renovables i metall. El programa també ha incorporat activitats específiques d’orientació acadèmica i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i laboral.
Durant la seva intervenció, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha animat als alumnes participants a reflexionar sobre el seu futur professional i a buscar una ocupació que els permeti desenvolupar-se personalment. "Tots acabarem treballant i vivint d’alguna cosa. Per això és important trobar una feina que us agradi. No hi ha un escenari més dur que dedicar gran part de la vida a una feina que no us fa feliços. Hi ha oficis que estan més ben pagats que moltes carreres universitàries. En àmbits com la fusteria, la restauració o la pastisseria, si us hi dediqueu amb ganes i us formeu bé, podeu arribar molt lluny", ha encoratjat als joves sabadellencs.
Segons dades del consistori, i un cop ha transcorregut mig any després de la participació al programa Coneixement d’Oficis, de mitjana, un 84% dels joves continuen estudiant o bé s’han incorporat al mercat de treball. Uns resultats que “evidencien la contribució del programa la reducció de l’abandonament escolar prematur i al foment de vocacions professionals en sectors amb necessitat de relleu generacional”, recorden des de l’Ajuntament.