Un molt bon CE Sabadell empata davant de l'Espanyol en el segon test de pretemporada

Empat i bones sensacions del CE Sabadell en la seva visita a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han fet un gran partit davant d'un rival de Primera Divisió com l'Espanyol, que no s'ha guardat res, però no ha pogut imposar-se a un seriós i competitiu conjunt arlequinat. Un resultat i un partit positiu dels de Ferran Costa en el segon test de la pretemporada.
Costa ha presentat d'inici un onze força titular amb la presència de Diego Fuoli, un cop superats els problemes físics que arrossegava del final de la temporada passada. La principal notícia ha estat la punta d'atac amb Yanis Rahmani i López-Pinto com a referències. S'ha quedat fora de la convocatòria el davanter Agustín Coscia per una indisposició i tampoc ha entrat 'Pipo' després d'haver entrenat únicament un dia. Com a curiositat, el pròxim a arribar, Xavi Moreno, ha estat present a la Dani Jarque com a espectador. Pel que fa a l'Espanyol, Manolo González també ha tret un equip molt competitiu amb figures com Dimitrovic, Leandro Cabrera, Edu Expósito o Dolan, entre altres, en un onze també força similar al teòric de gala.
Ha sortit amb personalitat el Centre d'Esports, fidel a les seves idees i pressionant amb intensitat la sortida de pilota del rival. Els de Ferran Costa s'han aconseguit instal·lar de forma gairebé sistemàtica a camp contrari i generant dubtes entre els jugadors i aficionats locals davant les dificultats del seu equip per desfer-se del domini arlequinat. El primer avís ha estat en una falta de López-Pinto, que ha buscat sorprendre al pal curt i s'ha topat amb Dimitrovic. Poc després, Yanis Rahmani, molt actiu tot el primer temps, ha fregat el gol amb un cop de cap desviat a una bona jugada de Miki Codina. El primer intent de l'Espanyol ha arribat en un xut llunyà d'Expósito que ha marxat fora.
Després de la pausa d'hidratació la dinàmica s'ha mantingut tot i que Omar El Hilali ha fet treballar Fuoli en una centrada enverinada que el porter ha enviat a córner. La millor, no obstant això, ha tornat a ser del Sabadell. Pere Pons ha rematat des del punt de penal, amb el cap, desviat després d'una gran jugada de Joel Priego, en l'ocasió més clara de la primera meitat. No ha aconseguit desfer la igualada el Centre d'Esports que ha arribat al descans amb molt bones sensacions tot i l'empat a zero en el marcador.
A la represa, Costa ha mogut la banqueta amb dues substitucions, Alain Ribeiro i Quadri han entrat per Òscar Sanz i Ton Ripoll. Pons s'ha situat com a carriler dretà, mentre que Ribeiro ha actuat com a central esquerrà. El cansament en el Centre d'Esports s'ha començat a notar i l'Espanyol s'ha fet amb el domini tot i que sense grans ocasions més enllà d'alguna centrada perillosa que ha rebutjat la defensa sense més complicacions i una desmarcada perillosa de Marcos Fernández que ha obligat Fuoli a sortir. A l'hora de joc, tots dos equips han renovat gairebé totalment els seus equips. En el Sabadell només s'ha mantingut Bonaldo, dels que havien iniciat el partit.
Amb els homes de refresc, els arlequinats han recuperat el ritme i intensitat inicials. Quadri ha començat a recuperar pilota al mig del camp i Miguelete, amb un xut alt i un córner molt tancat que ha tret Fortuño, ha signat les primeres arribades. A l'altra banda del camp, Pere Milla ha fregat el pal d'Ortega amb un cop de cap des del punt de penal. Després de la pausa d'hidratació, el Sabadell ha trobat el premi en la jugada més estranya. Després d'una errada clamorosa de Timera, Escudero s'ha plantat sol davant del porter, l'ha regatejat i Rubén Sánchez, de forma incomprensible, s'ha rematat a la seva pròpia porteria quan arribava a la cobertura.
La resposta espanyolista ha estat gairebé immediata i, en una passada a l'espai en què els arlequinats han reclamat fora de joc, Kike García ha igualat amb una potent rematada creuada. En el tram final, Hudson Davis i Sergio Sandoval han entrat per Bonaldo i Lluís Estebe. Ha dominat l'Espanyol en els últims minuts i ha pogut aconseguir el triomf amb un xut de Jofre Carreras que ha fregat Ortega i, especialment, en un cop de cap de Milla que ha anat al travesser. Ja no s'ha mogut el marcador. El pròxim amistós del Centre d'Esports serà dimecres davant del Manresa a l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer.
Han jugat: Diego Fuoli, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Bonaldo, Genar Fornés, Miki Codina, Urri, Pere Pons, Joel Priego, López-Pinto i Yanis Rahmani en la primera meitat. Quadri, Alain Ribeiro, José Ortega, Carlos Alemán, José Català, Mario Torres, Eneko Aguilar, Lluís Estebe, Rodri Escudero, Miguelete, Hudson i Sergio Sandoval en el segon temps.