Xavi Moreno tornarà al CE Sabadell traspassat des del Real Valladolid

Si no passa res estrany en les pròximes hores, Xavi Moreno tornarà a defensar l'escut del Centre d'Esports la pròxima temporada. Així ho ha confirmat en roda de premsa Víctor Orta, el director esportiu del seu club fins ara, el Real Valladolid. "Hem arribat a un acord beneficiós per a totes les parts", ha dit. El conjunt val·lisoletà ja va cedir el futbolista al Sabadell per disputar la segona meitat de la temporada passada, que va acabar amb l'ascens dels arlequinats al futbol professional amb un gol de l'extrem en el duel decisiu davant del Zamora.
Moreno arribarà traspassat a cost zero, en propietat, tot i que el Valladolid es guarda un percentatge d'una futura venda. En la seva etapa com a jugador del Sabadell, l'extrem va disputar divuit partits des de la seva arribada el gener passat. Catorze corresponents a la lliga regular, dos del play-off i dos més de la Copa Catalunya, amb un total de sis titularitats. El de Torrelles de Llobregat va patir una lesió que el va allunyar dels terrenys de joc un mes i mig i va frenar la seva entrada a l'equip de Ferran Costa.
El futbolista, de 21 anys, va fer un gol i va repartir dues assistències, deixant bones sensacions en duels com l'última jornada de lliga a Tarassona o en la desfeta contra l'Antequera. El Centre d'Esports, després de l'ascens, tenia una opció de compra fins al 30 de juny que no va exercir. Ara, afronta aquest segon pas per la Nova Creu Alta, en propietat, amb la intenció de mostrar tot el seu potencial i capacitat de desequilibri des de la banda, i també de ser important en el retorn al futbol professional.
Amb aquesta arribada, la direcció esportiva continua apuntalant l'atac per a la pròxima temporada. En les últimes hores també s'ha vinculat al Sabadell el davanter del Tenerife, i ex de l'Espanyol o el Cartagena, Gastón Vallés. Segons les informacions d'Ángel García, Cazurreando, l'uruguaià comptaria també amb l'interès de la Cultural i Leonesa o el Mirandés, entre altres. La temporada passada va fer set gols a Primera Federació entre Unionistas, en què va disputar la primera meitat de la temporada, i el Tenerife, on ha rescindit el seu contracte, tot i que els canaris van arribar a pagar traspàs l'hivern passat per a aconseguir els serveis de l'atacant de 25 anys. Tot plegat mentre l'equip continua la seva estada a Salou, preparant la nova temporada i amb el segon de la pretemporada a tocar. Els de Ferran Costa visiten l'Espanyol aquest dissabte a les 10:30 a la ciutat esportiva Dani Jarque.