La circulació dels trens ha quedat interrompuda aquest dimecres a les línies R2 Nord, R2 i R11 des de poc després de tres quarts de dues del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona, segons ha informat Adif. La interrupció afecta el tram que va del municipi vallesà a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions, tal com han apuntat diversos mitjans. La situació, a tocar del barri de Vallbona, ha provocat un gran esvoranc. Tècnics de l'empresa pública de gestió de la infraestructura ferroviària s'han desplaçat a l'indret per analitzar les causes i l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat del terreny.
La incidència ha obligat Renfe a adaptar els serveis de Rodalies. Els viatgers del nucli han d'agafar un tren de l'R4 fins a Montcada i Reixac-Manresa i desplaçar-se a peu fins a l'estació de Montcada i Reixac per enllaçar amb un tren de l'R2. D'altra banda, l'R11 comença i acaba recorregut a Granollers, l'R2 Sud ofereix servei entre l'Estació de França i Castelldefels, amb parada a totes les estacions, i l'R2 comença a Montcada i Reixac en sentit nord i a Sant Andreu en sentit sud. Els viatgers de l'R11 han de seguir el mateix procediment, però fins a Granollers amb un tren de l'R2.
Quan s'ha produït l'esfondrament, entre Montcada i Nou Barris, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Bombers de la capital catalana s'han adreçat a l'indret per acordonar la zona. Fonts de l'Ajuntament de la capital catalana han indicat, a més, que l'alcalde, Jaume Collboni, la tinenta d'Alcaldia Laia Bonet i el regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, s'han desplaçat a la zona per estar en contacte amb els veïns i conèixer la situació de primera mà.