Un sistema personalitzat de gestió de residus als comerços

Els esforços a Montcada i Reixac s'orienten fa temps a una millor gestió dels residus. Al llarg d'aquesta setmana, ha de començar la substitució dels contenidors, fins ara soterrats, amb 700 nous de superfície. L'actuació es va anunciar el maig passat. Finalment, la renovació arriba amb retard respecte al calendari previst. Ara, l’Ajuntament fa un nou moviment i ja ha iniciat el procés per implementar un nou sistema de recollida al teixit comercial, totalment personalitzat, amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva al municipi. Es tracta d’un servei que es vol adaptar a la realitat de cada activitat econòmica, ja que uns establiments poden generar més quantitat d’un tipus de residu que d’un altre, o bé tenir necessitats específiques de recollida. La voluntat municipal és que el nou model comenci a funcionar a l'octubre. L’acció s’emmarca en el projecte global ‘Mira per tu, per tothom’ que l’Ajuntament va posar en marxa la primavera, amb motiu de la posada en marxa dels nous dispositius de neteja viària i recollida de residus.
“El teixit comercial disposarà d’un sistema de gestió de residus adaptat al seu dia a dia. Un model amb el qual, d’una banda, millorarem en matèria de reciclatge i de recollida selectiva; i per l’altra, tota la ciutadania se’n beneficiarà perquè els contenidors quedaran reservats a l’ús domèstic i als establiments petits generadors”, explica la regidora de Serveis Municipals, Dámaris Sánchez. Per tal de conèixer com funciona la gestió dels residus als comerços i valorar com es pot oferir un servei més útil, eficient i adequat, un equip educador de l’empresa Vincle Ambiental –per encàrrec de l’Ajuntament i FCC, l’empresa concessionària del servei de recollida de residus– ha començat a visitar diferents activitats econòmiques del municipi per recollir informació sobre quina brossa es genera habitualment, en quina quantitat aproximada, quin sistema de separació es fa servir a hores d’ara i quines necessitats pot tenir cada comerç per millorar la recollida selectiva.
Quins establiments es visitaran?
Aquest procés classifica les activitats econòmiques com a grans generadors o no grans generadors. Les visites es faran només a aquells establiments que en una primera anàlisi s’ha detectat que produeixen una quantitat important de residus, com ara bars i restaurants, botigues d’alimentació o centres de gent gran, entre altres. Es comptabilitzen al voltant de mig miler de negocis. Més endavant, també s’incorporaran escoles i dependències municipals. Per als comerços que no generin una quantitat elevada de residus o equivalent a les d’un domicili no hi ha prevista la visita de l’equip educador, tot i que si l’establiment considera que produeix molta quantitat d’algun tipus de fracció, pot contactar directament amb l’equip educador.
Tots els comerços, tant els gran generadors com els que no ho són, rebran una carta en la qual se’ls comunica si se’ls farà o no la visita de l’equip educador. Les trobades s’allargaran fins a final de juliol. Si arriba aquesta data i no s’ha pogut efectuar el contacte, el comerç pot fer-ne la sol·licitud enviant un correu electrònic. En la carta que rebran tots els comerços, a més, s’adjunta un fulletó informatiu sobre recollida selectiva per a activitats econòmiques, amb consells per separar millor els residus i organitzar-ne la gestió dins de l’establiment. A més, es dona difusió del canal de Whatsapp creat per l’Ajuntament i dedicat al comerç, on, entre altres informacions, també es publicaran missatges relacionat amb el servei de residus.
Un cop valorades les dades, l’Ajuntament informarà els establiments del calendari de recollida i els facilitarà bujols per dipositar les deixalles, de tres mides diferents –amb capacitat per 120, 240 o 360 litres, en funció del tipus i la quantitat de residus generats i de l’espai disponible de cada comerç–. A mitjans de setembre està previst organitzar un acte de presentació de la campanya de recollida individual adreçat al teixit comercial.