Montcada i Reixac dirà adeu als contenidors soterrats i donarà la benvinguda a nova maquinària de neteja

No és cap novetat que el manteniment dels carrers és una de les grans demandes ciutadanes a Montcada i Reixac. Ho constaten enquestes com el Dibaròmetre, però també diferents representants veïnals, que assenyalen el repte de garantir el bon estat de l'espai públic en un moment marcat, a més, per les obres del soterrament. En aquest context, el govern local vol fer un salt amb nous equips de neteja viària i canvis en la recollida de residus. La previsió municipal és que les millores es posin en marxa a partir de finals del mes que ve, amb la substitució progressiva de mobiliari i maquinària.
El desplegament suposa una inversió de 5,7 milions d’euros anuals, la modernització integral del sistema i l’increment d’efectius tècnics i humans, amb set persones més en total. "Ha estat més d'un any de treball intens, en coordinació amb tècnics, Ajuntament i l'empresa [Fomento de Construcciones i Contratas]. La neteja és una de les grans preocupacions de la ciutadania, i per això és una prioritat per al govern", explica al Diari la presidenta de l’Àrea de Serveis, Dámaris Sánchez. En la mateixa línia es pronunciava l'alcalde Bartolo Egea en la presentació del nou dispositiu. “Montcada i Reixac es mereix una ciutat neta i amb aquest nou operatiu tindrem un espai públic impecable i cuidat”.
Què canvia en cada servei?
En el servei de recollida de residus, la plantilla passa de 13 a 16 efectius. Un dels canvis més importants és que s'eliminaran tots els contenidors soterrats i s'implementaran 700 nous contenidors de superfície per una renovació total dels elements. Els nous contenidors bilaterals permeten la recollida a banda i banda -fins ara, només es podien posar a la dreta-. En paral·lel, s'incorporen vehicles que han de facilitar l'operativa diària, a més d'impulsar una recollida comercial que s'ha de posar en marxa al setembre. Alhora, el servei de neteja viària també veu incrementada la plantilla -de 32 a 36 persones-. El dispositiu incorpora aproximadament un 50% més de flota de neteja viària amb vehicles nous. Una part important de la flota és elèctrica i hi haurà dotze vehicles auxiliars amb tots els equips d'aigua. També s'afegeixen escombradores renovades i altres aparells que han de garantir l'eficàcia del servei. "Són vehicles més eficients, amb tecnologia d'última generació", puntualitza Sánchez.
En ambdós casos es desplegarà una plataforma de control i fiscalització que permet registrar, verificar i fer el seguiment continu dels serveis. El sistema servirà per comunicar incidències en temps real i compta amb sistemes GPS per optimitzar rutes. Fonts veïnals, però, lamenten que els moviments arriben en el marc d'un encariment de la taxa de recollida i tractament de residus, que es va aplicar sense comunicació amb la ciutadania. "Vam presentar més de 2.000 firmes en protesta per la pujada abusiva i ara apareixen a so de bombo i platerets amb aquests canvis", qüestiona Antonio Cera, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac (FAVMiR).
Més serveis
La posada en marxa de la infraestructura ve acompanyada d’altres accions que es duran a terme en aquest àmbit. Sánchez destaca el pas endavant en la recollida individualitzada comercial per a grans productors en teixit urbà a partir del setembre, de totes les fraccions, a excepció del vidre. Per ara, apunten, s’està fent un estudi de les necessitats del teixit comercial per valorar quin tipus de recollida cal en cada establiment. Una altra de les novetats després de l'estiu ha de ser el programa Fem dissabte amb neteges quinzenals a fons per barris. També s'ha posat la lupa en espais i solars urbans i semiurbans, així com els grafits, adhesius i herbes que generen sensació de deixadesa. "El projecte depèn de tots. Per tenir un servei públic de qualitat, necessitem la complicitat de la ciutadania i civisme. Està en mans de tothom", tanca la responsable.