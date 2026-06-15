Per què els ventiladors encara no han arribat a l'escola dels teus fills?

Uns mil ventiladors instal·lats per l'Ajuntament ja giren en desenes d'escoles de Sabadell; però hi ha centres que encara no tenen aquests dispositius o bé esperen actuacions complementàries per combatre la calor. Un dels casos és l'Escola Virolet. "Els infants encara han de suportar temperatures massa elevades. Unes condicions molt poc adequades per a l'aprenentatge", exposen fonts de l'AFA, que lamenten que no s'hagin instal·lat els aparells.
La qüestió és que el centre no es va incloure en el projecte municipal perquè es tracta d'un edifici de nova construcció promogut per la Generalitat i equipat amb un sistema propi de climatització, asseguren fonts municipals. Tot i això, amb el pas del temps s'ha constatat la necessitat de reforçar la climatització, afegeixen les mateixes veus. L'Ajuntament ha fet saber que ja està treballant per instal·lar els dispositius en aquesta escola de Can Llong. "Ens consta que tècnics ja han visitat les nostres instal·lacions per a la futura instal·lació, però som conscients que els terminis no permetran que es faci aquest curs escolar", diuen des de l'AFA. Igualment, la comunitat de famílies ha trobat a faltar alguna actuació provisional, com la dotació de pingüins, per exemple.
Les famílies asseguren que fa anys que s'ofereixen a comprar els ventiladors, però que el Departament d'Educació els ha dit en repetides ocasions que això no és possible. Segons l'AFA, l'executiu els fa saber que qualsevol actuació ha de complir amb la normativa vigent i la seva autorització.
Què passa amb els centres que ja en tenien?
L'Enric Casassas tampoc ha format part de la instal·lació municipal de ventiladors, però per un motiu diferent. El centre ja disposava d'aquests aparells i la demanda de la comunitat educativa se centrava en la calor que acumula i desprèn la cúpula de l'edifici. L'AFI assegurava fa pocs dies que els termòmetres havien arribat a registrar temperatures de 34 ºC a l'interior del centre.
Segons l'Ajuntament, actualment s'estan estudiant les possibles actuacions per reduir aquest impacte tèrmic, tot tenint en compte que es tracta d'un immoble amb valor patrimonial. Es dona una situació semblant al Miquel Martí i Pol: les famílies van pagar la instal·lació d'alguns ventiladors, però l'Ajuntament pretén posar-n'hi més. En aquest centre, l'AFA va finançar recentment un espai d'estada al pati que conviu amb els tendals que instal·la l'Ajuntament per la calor.
I els que pengen de la Generalitat?
Tampoc s'han instal·lat ventiladors a les escoles Can Llong, Mas Boadella, Cifuentes i Nostra Llar, ja que es tracta de centres on les tasques de manteniment corresponen a la Generalitat, exposen fonts municipals. Igualment, el Departament d'Educació ha confirmat que també hi instal·larà ventiladors pròximament, si bé l'execució dels treballs dependrà de la seva pròpia planificació.
Més enllà d'aquests casos, l'Ajuntament ha completat durant els últims mesos la instal·lació d'un miler de ventiladors en 453 espais d'una trentena de centres d'educació infantil i primària i en tres escoles d'adults de la ciutat. Els aparells, de baix consum i baix nivell de soroll, només poden ser accionats pel professorat mitjançant una clau mestra per garantir-ne un ús segur. L'actuació ha suposat una inversió de 527.124,81 euros i dona continuïtat a la prova pilot que es va dur a terme a les escoles Espronceda i Gaudí.