FOTOS | A fer el pessebre se n’aprèn... a la primavera!

Diversos dijous a la tarda, d’abril a juny, una vintena de persones s’han trobat en una nova edició del
taller de pessebres de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, a L’Acadèmia del carrer de Sant Joan, 20 (Centre). Es tracta d’una activitat que fa anys que es duu a terme perquè respon a un dels objectius de l’entitat: difondre el pessebre i ensenyar a fer-lo amb algunes tècniques i familiaritzar-se amb els materials, que principalment són el poliestirè i el guix. Tot, per intentar fer-ne difusió i que no es perdi ni l’essència ni la tradició.
Amb aquests dos materials no n’hi ha prou: falta la imaginació i el saber fer. I aquí juguen un paper clau
Maite Marsiñach, Carolina Barderi i Montse Masagué: les professores, que mereixen “un 10”, segons coincideixen a l’uníson els seus alumnes. I elles també elogien els seus pupils, de qui parlen meravelles: “són una classe excel·lent, molt disciplinats, entusiasmats, els agrada i no troben l’hora de marxar”.
Pessebre de sobretaula
Ensenyen a fer el pessebre de sobretaula, no diorames, que són els que tenen perspectiva i és la tipologia que trobem exposada anualment a l’exposició de pessebres. Tot i que els mesos en què es faci el curs ja siguin calorosos, és quan l’Agrupació els pot organitzar, perquè “és l’únic temps que tenim per fer-ho. A l’octubre ja comencem a preparar els de l’exposició”, explica la Montse. El curs el fan d’abril a juny, de totes formes, al setembre els alumnes tornaran a l’aula per enllestir les seves creacions amb la pintura final.
Montserrat Casas i Jaume Castells, al taller de pessebres
David Chao
Entre els participants,
Jaume Castells i Montserrat Casas, una parella vinguda expressament de Sant Cugat, que va conèixer l’Agrupació en una exposició de Nadal. “Som dues persones que ens vam ajuntar fa 20 anys de segones núpcies i als dos ens agradava el pessebre. Vam aprofitar el que teníem dels dos i cada any el fem més gros!”, expliquen. L’últim Nadal en van fer tres: un rústic, un d’estil nòrdic i un altre tradicional. Sobre les professores, el Jaume destaca “la paciència que tenen amb negats com jo; val la pena. Hi ha molt bon ambient i hem après tècniques molt diferents. Ens ho estem passant molt bé, si algú t’explica com fer-ho, ho entens”. Una altra família explica que “comences molt motivat, però després la cosa es complica”.
Totes les peces parteixen del guix i el poliestirè. A partir d’aquí, cadascú modula, per exemple, les teules o les pedres de les cases que fan, mentre també donen forma al poliestirè perquè sembli una fusta i després el pinten. En el pessebre hi ha molta imaginació per poder fer realitat cada racó.
Més Nadal
La preparació de Nadal també es cou a quatre passes de L’Acadèmia: a
l’Ajuntament de Sabadell. La Junta de Govern Local va iniciar aquest 15 de juny la contractació de l’enllumenat i la decoració nadalenca de la ciutat. En breu s’obrirà el període perquè les empreses puguin presentar les seves ofertes. El pressupost base de licitació és d’uns 960.600 euros.
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Un moment del taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao
Taller de pessebres
David Chao