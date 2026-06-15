ARA A PORTADA
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Més de 1.500 habitants per quilòmetre quadrat: com es distribueixen els veïns als municipis de la comarca? Marc Béjar Permanyer
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VÍDEO | La primera capbussada de l'any: què opinen els banyistes sobre les piscines municipals? Sílvia Fernández Sequero
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FOTOS | Una festa gallega que atrau centenars de persones: "És una forma de retornar a la nostra terra" M.O.
Tallat un tram de la C-58 per un accident entre dos camions
L'incident ha tingut lloc a l'altura de Badia del Vallès i hi ha cues de fins a cinc quilòmetres