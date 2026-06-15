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Sabadell

Tallat un tram de la C-58 per un accident entre dos camions

L'incident ha tingut lloc a l'altura de Badia del Vallès i hi ha cues de fins a cinc quilòmetres

  • Accident a la C-58 aquest dilluns a la tarda -
Publicat el 15 de juny de 2026 a les 16:48
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 17:27

Un accident entre dos camions ha tallat el trànsit a un tram de la C-58 aquest dilluns a la tarda, a Badia del Vallès, en sentit Manresa. L'incident ha tingut lloc poc després de les 16:15 h entre un camió articulat de grans dimensions i un de més petit, tal com apunten fonts del Servei Català de Trànsit. Segons les mateixes veus, no sembla que hi hagi ferits en l'incident, que ha provocat cues de fins a cinc quilòmetres. Dues unitats dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat ràpidament fins a la zona del succés per gestionar el trànsit i els agents l'han desviat pels dos carrils de la dreta, encara que es poden reincorporar immediatament al cap de pocs metres. Al cap de més de mitja hora s'ha pogut reprendre la circulació a un dels carrils. 

 

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