Una nova generació de policies a Sabadell: "No hem de fer por. Abans de fotre un cop amb una destral, tenim la mediació"

La
Policia Municipal de Sabadell creix, després d’anys de queixes per la falta d’agents. La plantilla ha arribat als 275 policies, un 14% que fa cinc anys. La Laura i el Víctor formen part de l’última fornada que s’ha incorporat a les files del cos. Una nova generació que defensa una policia “que no faci por”: “Abans de fotre un cop de destral, hi ha situacions que es poden resoldre amb la mediació”, assegura ell.
La conflictivitat veïnal i els comportaments incívics han augmentat després de la pandèmia. La policia s’ha hagut d’adaptar a una nova realitat en què els avisos per
sorolls, les disputes entre veïns i els actes vandàlics ocupen cada vegada més hores de servei. “No pot ser que cadascú tanqui la porta de casa seva i faci el que vulgui. Nosaltres podem ajudar a fer possible la convivència”, sosté la Laura.
Els nous agents es destinaran a reforçar la campanya contra l'incivisme, que preveu
multes de fins a 4.000 euros. "Hi ha situacions en què la mediació no serveix i s'ha de denunciar i sancionar", constata el Víctor. Segons les últimes dades disponibles, aquest 2026 ja s'han interposat 419 multes, el doble que en tot l'any anterior. La Unitat de Policia Administrativa i Civisme, creada per donar resposta a aquest tipus de situacions, va fer 329 serveis el 2025 i es preveu que enguany augmenti la seva activitat.
El Víctor trasllada una jove detinguda per la Policia Municipal
David Chao
Evitar noves ocupacions també s’ha convertit en una prioritat de la Policia Municipal. L’any passat el cos va impedir 221 intents d’ocupació il·legal. “Ens hi hem posat molt seriosament. Impedim que facin mora, tenim el padró i podem contactar amb els propietaris...”, explica la Laura.
"Ser policia ha estat una cursa de fons"
La Laura i el Víctor són dos dels tretze nous agents que aquest juliol han acabat el període de pràctiques. Ella ha entrat al cos amb 41 anys després d’haver deixat el sector de l’estètica. “Tenia el meu propi centre però quan vaig veure que havia complert els meus somnis vaig pensar en un canvi laboral. I aquí estic”, explica. En el cas d’ell, graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública, va deixar la seva feina de tècnic de comunicació a la Generalitat per ser policia. “
Sempre m’havia agradat però ho veia impossible. No m’ho vaig plantejar seriosament fins que el meu cosí i un amic van entrar a la policia”, explica.
Tots dos coincideixen que el procés d’oposició ha estat llarg i dur. El Víctor utilitza una metàfora per explicar-ho: “
No és un esprint, és una cursa de fons”. Cal superar un examen de coneixements, proves físiques i un joc de rol en què es simula una situació real. Després dels exàmens, cal aprovar l’Escola de Policia i arriba el període de pràctiques.
Un servei de patrulla a peu del Víctor i la Laura al barri de Gràcia
David Chao
Aquests últims mesos s’han enfrontat a la realitat de l’ofici. “Et preparen per a tota mena de situacions a l’Escola de Policia, però no saps què és realment fins que surts al carrer”, explica el Víctor. Un dels serveis que recorda amb més orgull va ser aconseguir que una víctima de violència masclista es decidís a denunciar. “És emocionant poder ajudar i ser útil als altres”, sosté.
La Laura també guarda un record especial de les pràctiques, quan va ajudar un home d’edat avançada que havia caigut i no podia sortir de casa seva. “Tinc coneixements per obrir portes com ho fan els bombers, així que vaig aconseguir entrar i el vam poder ajudar a aixecar-se i a tapar-li les ferides”, explica. “
Aquests casos són els que més t’omplen com a professional. Estàs cuidant la gent de la teva ciutat. Quin orgull més gran que aquest”, conclou.
La Laura, en un patrullatge
David Chao
“Estem lluny dels hauríem de ser”
Les noves incorporacions són “positives”, però es queden curtes, segons el portaveu del sindicat majoritari de la policia (SIP), Xavier Bartrolí. “Estem lluny dels 330 agents que hauríem de ser, i
això genera tensions habituals per no cobrir serveis que se’ns requereixen”, defensa. El representant sindical ho considera necessari davant del creixement de Sabadell “en població i superfície”.