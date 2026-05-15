“De vegades necessites una multa per entendre que no has fet bé les coses”. L’alcaldessa, Marta Farrés, anuncia una campanya especial de la Policia Municipal de Sabadell contra l’incivisme aquest estiu. Considera que el temps de la pedagogia i les bones maneres s’ha acabat i avisa que els agents castigaran certs comportaments amb sancions de quatre dígits.
Els agents aplicaran les ordenances de Civisme i Convivència, de Circulació i de Residus, que contemplen multes d’entre 750 euros i 4.000 euros, segons el tipus infractor. Per posar alguns exemples, no netejar els excrements del gos suposarà una sanció de 1.200 euros, fer massa soroll a la nit s’elevarà fins a 1.500 euros i portar un gos perillós deslligat o deixar les escombraries fora del contenidor es castigarà amb 4.000 euros de sanció.
“També perseguirem els que van en patinet elèctric amb auriculars i per la vorera o els que deixen els mobles al carrer sense avisar el servei de recollida”, avisa Farrés. L’avís del Govern arriba després d’un primer tram de 2026 en què ja hi hagut més sancions: s’han interposat 419 fins al 15 de maig, pràcticament el doble que en tot l’any passat. “Moltes estan vinculades al consum d’alcohol a la via pública, per les molèsties de soroll, per orinar al carrer... I també, aquesta mateixa nit, s’han enxampat una sèrie de nois fent pintades i també han estat sancionats”, explica l’alcaldessa. A banda de la pressió policial, l’Ajuntament repartirà més de 1.500 díptics informatius entre la ciutadania i també es replicarà a través de les xarxes socials i de mupis digitals.
L’acció arriba a les portes de l’estiu perquè hi ha més activitat a l’espai públic i, en conseqüència, més problemes de convivència. Farrés creu que la campanya ha de contribuir compatibilitzar el dret a l’oci nocturn i el descans dels sabadellencs si hi ha uns mínims. “El veí que vol sortir de festa ha de poder conviure amb aquell que vol dormir”, conclou.
- Farrés mostra els tríptics que faran arribar als veïns de Sabadell
- David Chao
El mal estat de l'espai públic i el soroll, les queixes més repetides
El Govern de Sabadell intensifica ara l’estratègia per fer front a l’incivisme i la sensació d’inseguretat. No és casualitat: el manteniment de l’espai públic i els problemes de soroll són les principals queixes que arriben al síndic de greuges de Sabadell i, segons una enquesta recent de la Diputació, la falta de neteja i la seguretat ciutadana han esdevingut els principals problemes dels sabadellencs.
Les molèsties provocades per l’oci nocturn al Centre han guanyat presència a les xarxes socials en els últims mesos. Farrés creu que és un problema que s’ha d’abordar al barri i a tota la ciutat: “La policia intervindrà a tots els punts calents”, avisa. Aquesta mateixa setmana, els comuns han demanat un canvi urgent en el model policial, més agents cívics i serenos a les nits.