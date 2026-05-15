Un centenar d’arbres nous al Poblenou gràcies a una jornada participativa amb infants

Els alumnes de l'escola Juan Ramón Jiménez, situada al barri del Poblenou, han participat aquest matí en una nova activitat de plantació d'arbres. La jornada participativa ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, que ha col·laborat, juntament amb els nens i nenes de 6è de primària, en una trobada en el marc del projecte de boscos urbans de l'Ajuntament de Sabadell. L'activitat, al bosc del Poblenou, permetrà recuperar i naturalitzar un espai de 5.400 metres quadrats per convertir-lo en una zona verda. Així, en total s'hi plantaran un centenar d'arbres d'"espècies mediterrànies", totes elles resistents a la calor i la sequera, així com plantes silvestres que ajudin a atraure "insectes pol·linitzadors". "En un moment de canvi climàtic hem apostat per espècies que aguantin el nou clima", ha explicat Farrés. "Volem tenir més espais verds, millorar la qualitat de l'aire i tenir més zones d'ombra", ha afegit la batllessa.
D'aquesta manera, l'activitat té com a objectiu principal que els infants valorin el verd urbà, fent-los partícips de la transformació. "Volem sensibilitzar els nens i nenes perquè prenguin consciència de la importància de la natura, malgrat que visquem en una ciutat. Quan plantes un arbre te'l sents teu", ha subratllat Farrés. Els nens i nenes, per grups, han pogut plantar amb les seves mans diversos arbres i han llençat llavors pel camp amb la intenció que d'aquí a un temps es converteixi en un bosc més frondós. La directora de l'escola, Sílvia Casajoana, assegura que "des de l'escola valorem molt positivament la iniciativa perquè és un espai desaprofitat on fa molta calor". Així, aplaudeix la proposta perquè, amb el temps, es converteixi en un "refugi climàtic natural" pel barri. L'activitat, a més, no és independent de les activitats que es fan durant el curs perquè afirma que "ho treballem durant tot l'any".
El projecte, que suposarà una inversió superior als 470.000 euros permetrà plantar més d'un miler d'arbres nous i prop de 3.500 plantes arbustives en una superfície conjunta de 32.000. "No sabem quines seran les següents escoles que hi participaran, però estem molt satisfets del projecte i continuarem impulsant-lo", ha dit l'alcaldessa. De totes maneres, les actuacions estan previstes a diverses zones de la ciutat. Segons fonts municipals, des que el Govern actual va arribar al mandat s'han plantat 8.000 arbres amb l'objectiu d'arribar als 50.000 arbres a tot el municipi.