Sabadell

FOTOS | La Policia Municipal de Sabadell presenta noves motos

La inversió per ampliar la flota supera els 230.000 euros

Publicat el 14 de maig de 2026 a les 15:55
Actualitzat el 14 de maig de 2026 a les 15:56

La Policia Municipal de Sabadell ha presentat deu noves motocicletes adquirides per renovar i ampliar la flota del cos. Els nous vehicles, que des de fa unes setmanes ja patrullen pels carrers de la ciutat i els més atents ja les hauran vist, formen part de l’aposta del govern municipal per reforçar la seguretat i millorar els recursos operatius dels agents. Les motocicletes, amb la imatge corporativa habitual del cos i equipades amb tecnologia més eficient i moderna, substitueixen parcialment unitats antigues que havien quedat obsoletes.

Tot i això, l’Ajuntament confirma que la incorporació, que ha suposat una inversió de més de 230.000 euros, representa també un augment net de la flota disponible per al servei diari. Actualment, el cos ja compta amb 16 motos, segons fonts municipals. Les mateixes veus destaquen que les noves unitats, automàtiques, permetran guanyar agilitat i capacitat de resposta en actuacions urbanes, especialment en zones amb alta densitat de trànsit o carrers de difícil accés per als vehicles convencionals.

Fotos de David Chao

