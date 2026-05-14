L’Ot es fa gran, però res canvia: torna a despuntar a les Proves Cangur de matemàtiques

El sabadellenc Ot Marañés Buxarrais ho ha tornat a fer. Dos anys després de convertir-se en el millor classificat de Sabadell a les Proves Cangur en la seva categoria, l’alumne del col·legi Tarrés ha repetit –i millorat– fita. Aquest any ha acabat primer de la ciutat i sisè de Catalunya entre els estudiants de 1r d’ESO. “Vaig fallar només una pregunta de tres punts”, explica. Les proves combinen exercicis de lògica i matemàtiques, amb un pes important de la geometria. I precisament, l’únic error que va cometre tenia relació amb “les simetries d’una peça geomètrica”. “No estava gaire nerviós perquè sabia com era l’examen”, explica. I en poc més d’una hora ja havia acabat la prova.
L’examen consta de preguntes de dificultat variable —de tres, quatre i cinc punts— i posa a prova la capacitat de raonament dels participants més que no pas els càlculs mecànics. Per preparar-se, l’Ot treballa des de casa amb models d’anys anteriors. “Pots preparar-te amb exemples, però mai seran iguals”, apunta. Tot i així, considera que l’entrenament ajuda a entendre la manera de pensar que exigeixen els exercicis. De fet, assegura que una de les claus és no precipitar-se. I aquí recorda un consell del seu professor: “Primer, llegir l’exercici, pensar de la forma més fàcil i fer-ho. No anar directament a l’atac”. Una filosofia que li ha funcionat especialment bé en preguntes d’enginy, com una que recorda sobre unes anelles que s’havien d’ordenar “amb els mínims moviments possibles”.
I sobre el futur, manté oberts dos camins: “Estic entre la medicina o l’enginyeria”. El talent matemàtic podria fer pensar en la segona opció, però encara no ho té decidit. "Tinc temps per escollir", celebra rialler. El que sí que té clar és que continuarà presentant-se a les Proves Cangur. “Cada any que pugui ho faré”, diu. Un repte personal que, de moment, continua superant amb nota.