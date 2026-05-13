Marta Farrés sobre la parella que viu al cotxe: "Cobren més de 1.700 euros..."

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'ha pronunciat aquest matí a les xarxes socials en relació amb el vídeo publicat fa uns dies sobre la parella sabadellenca que ha hagut d'anar a viure al cotxe pels preus dels lloguers. "No ho podem assumir", deien Montse Alimón i Jordi Puig. L'alcaldessa ha respost diversos d'usuaris que han comentat a la mateixa publicació –que ja acumula més de 2.000 comentaris– amb un missatge que ha aixecat polseguera: "Coneixem molt bé el cas i et puc assegurar que les dues persones tenen ingressos per fer front al lloguer d'un habitatge. Pensa que la renda mitjana a Sabadell és de 1.700 euros i entre tots dos la superen amb escreix", ha criticat. Quan aquesta capçalera va avançar el tema la setmana passada, fonts municipals van respondre que tenen el tema "en seguiment" i que els estan acompanyant "perquè puguin accedir als diferents recursos i ajuts". "No els podem oferir un pis d'emergència; sí que els podríem oferir un habitatge de protecció oficial (HPO). Però han d'anar a la llista com qualsevol altre veí", ha agregat, en un altre comentari.
Fa uns dies, la regidora d'Acció Social, Laura Pineda, ja va respondre a alguns comentaris que criticaven la gestió de l'Ajuntament amb situacions com la de la parella afectada: "Tornarem a contactar amb la parella per continuar estudiant les possibilitats existents tenint en compte la seva situació i els seus ingressos econòmics", apuntava. D'altra banda, han aprofitat per respondre totes aquelles persones que vinculaven la manca d'ajuda a la família amb una qüestió de "nacionalitat": "Seria il·legal donar més punts pel fet de ser de fora, a Sabadell i a tot Espanya, i qui digui el contrari està enganyant interessadament. Totes les ajudes es concedeixen en funció de la situació econòmica de les famílies i, en aquest cas, el seu salari està per sobre del salari mitjà a Sabadell (...)", diuen. Les respostes han generat centenars de crítiques a l'administració, així com altres centenars d'usuaris que han allargat la mà per ajudar la parella.
Puig i Alimón denunciaven al Diari la seva experiència quan, després que se’ls acabés el contracte de lloguer i haguessin de deixar el pis on vivien, no van trobar cap alternativa assequible en un mercat immobiliari que consideren “impossible” per a persones amb ingressos modestos. La parella, de 69 i 61 anys, assegurava que, malgrat cobrar pensions i ajudes, els preus actuals dels lloguers els impedien accedir a un habitatge digne i denunciaven també les dificultats burocràtiques per optar a pisos socials o d’emergència.