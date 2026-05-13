FOTOS | Així és el nou 'look' de la ronda de Collsalarca

Les obres de renovació de la ronda de Collsalarca ja han completat pràcticament la primera fase, entre els carrers de la Bonaigua i la Llanera. Els treballs encaren ara la segona i tercera fase en què s'ha dividit el projecte –de cinc en total–, que preveu una de les majors inversions del mandat: 6,3 milions d'euros. L'alcaldessa, Marta Farrés, i el tinent d'alcaldessa Adrián Hernández, han visitat les obres aquest dimecres. És una intervenció "de justícia, feia falta donar dignitat a aquesta entrada del barri", ha remarcat Farrés. Les fases quatre i cinc seran les darreres i es preveu enllestir-les a mitjans de l'any que ve. A mesura que s'acabi cada part s'anirà reobrint al trànsit i als vianants.
L'alcaldessa ha destacat que és "una obra de moltíssima qualitat", i ha posat en valor que el projecte s'ha treballat per part dels tècnics municipals d'Urbanisme; felicitació que també ha dirigit a l'empresa adjudicatària. L'objectiu és fer d'aquest eix d'un quilòmetre de recorregut a Ca n'Oriac un espai més verd, accessible i compatible tant per a vianants com vehicles. "Volíem que fos molt verd; ja es veu l'efecte que buscàvem", ha remarcat Farrés, que ha impulsat altres projectes com la plantació d'un miler d'arbres a nou zones verdes de la ciutat.
Ara ja s'ha treballat en 6.000 metres quadrats de superfície, s'ha asfaltat la calçada, plantat més de 100 arbres i instal·lat 12 bancs i una desena de papereres. S'està acabant d'instal·lar el sistema de càmeres de videovigilància. En total, la ronda de Collsalarca incorporarà 522 arbres. A Collsalarca també s'ha començat a treballar en la millora de l'aparcament: hi haurà 60 noves places al costat del pavelló del Nord i 40, posteriorment, en una zona a tocar del parc del Nord.
De la primera fase, es preveu acabar de connectar l'enllumenat dijous, 14 de maig. Els treballs de la fase 2, entre els carrers de la Llanera i del Lluçanès, continuen avançant tant en el tram central com a la façana oest de la ronda. De la fase 3, aquesta setmana ha començat l'enderroc del paviment de la rambla central entre els carrers del Lluçanès i de la Selva. La setmana que ve es preveu iniciar les obres a la vorera oest, entre els carrers del Lluçanès i de Boí.
Fotos de David Chao