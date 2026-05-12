Sabadell debatrà sobre xarxes socials i democràcia en la setena edició del Fòrum de Democràcia Local

Sabadell tornarà a acollir el Fòrum de Democràcia Local (FDL), una iniciativa que s’ha consolidat com un espai de reflexió, debat i anàlisi sobre qüestions d’actualitat i d’interès ciutadà. La setena edició del fòrum tindrà lloc el pròxim divendres 15 de maig al Centre Cívic de la Creu Alta-Cal Balsach i posarà el focus en la relació entre les xarxes socials i la qualitat democràtica.
La jornada, impulsada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, començarà a les 9:30 h amb la presentació institucional a càrrec de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. A partir de les 10 h, el programa inclourà diverses ponències centrades en l’impacte de l’ecosistema digital, les tendències socials i el paper de l’educació mediàtica.
El primer a intervenir serà Sergi Soler, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Consorci d’Investigació ARENAS Horizon Europe, que oferirà la ponència L’algoritme i l’ecosistema digital, que abordarà l’impacte dels algoritmes en la construcció de l’opinió pública i en la configuració dels espais digitals. A les 11:30 h serà el torn d'Ismael Seijo, graduat en Sociologia per la Universidade da Coruña i doctorand en Ciència Política a la Universitat de Barcelona. La seva ponència, sota el títol La joventut davant l’auge reaccionari, analitzarà les tendències ideològiques emergents entre els sectors més joves de la societat.
La tercera intervenció arribarà a les 12:30 h amb Nereida Carrillo, doctora en Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, que parlarà sobre Respostes crítiques i educació mediàtica, en una ponència que se centrarà en la necessitat de fomentar el pensament crític i les eines per interpretar l’actual ecosistema informatiu. La jornada continuarà a les 13:30 h amb un torn obert de paraules on s'exposaran les conclusions finals del fòrum i es preveu que l'acte acabi a les 14 h.