Més llum punxada a Sabadell: el frau elèctric es duplica en els últims tres anys

El frau elèctric es dispara a Sabadell. Endesa va detectar 770 habitatges i naus amb la llum punxada a la ciutat el 2025, responsables del robatori de 14,3 milions de kWh d’energia elèctrica. La sostracció il·legal de llum augmenta un 20% l’últim any i es duplica si es compara amb l’any 2022 (7,4 milions de kWh).
El volum d’electricitat sostreta equival al consum de 4.000 llars en un any. Per fer-nos una idea de la dimensió del fenomen, és com si tot el barri de Gràcia estigués enganxat a la llum de manera il·legal durant 365 dies. “Les dades evidencien la magnitud del problema”, defensen des de la companyia elèctrica, que assenyala que el robatori d’uns quants implica “encarir la factura de tothom”.
La manipulació d’instal·lacions elèctriques sovint va lligada a les plantacions de marihuana. Allà on hi ha un cultiu de cànnabis, acostuma a haver-hi també un comptador manipulat. Sense anar més lluny, la policia ha imputat un delicte de defraudació de fluid elèctric en les tres últimes plantacions interceptades a la ciutat, ubicades al Centre, Castellarnau i Can Puiggener, respectivament.
Les xifres d’Endesa, però, mostren un canvi de tendència en l’origen del frau elèctric. Anys enrere, les plantacions de marihuana havien arribat a concentrar la meitat de l’energia defraudada, mentre que avui representen només un terç del total (33%). Mentre disminueix el pes del cànnabis, augmenten les connexions irregulars en petits comerços, com ara colmados i supermercats amb horaris amplis, segons avisen des de la companyia.
El mapa de les connexions il·legals al Vallès
L’augment d’instal·lacions irregulars a Sabadell és pràcticament únic al seu entorn. L’últim any, el robatori d’energia elèctrica només augmenta a Barberà del Vallès (+23%) i es dispara a Santa Perpètua de Mogoda (+155%). A la resta de municipis del nostre Vallès hi ha una davallada considerable, sent Ripollet (-88%) i Sant Llorenç Savall (-81%) on més cau si es compara amb el 2024. Consulta les dades per municipi en aquest mapa:
Si anem municipi a municipi, darrere del frau elèctric a Sabadell se situen Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès, amb més de 3 milions de kWh de llum punxada en un any. Pel que fa a l’origen, Sentmenat és l’únic poble on la majoria del frau (62%) està vinculat a les plantacions de marihuana.
El frau, darrere dels talls de llum
La manipulació del comptador de llum comporta riscos de seguretat per a les persones, sostenen des d’Endesa. “S’han registrat múltiples casos d’incendis, i fins i tot electrocucions que han acabat amb la vida de les persones”, adverteixen. A més, les zones amb més concentració de frau solen tenir més talls d’electricitat provocats pel sobreconsum.
La persecució del frau també comporta un alt cost humà per al personal de la companyia elèctrica: només l’any 2025, es van produir 58 casos d’agressions a treballadors de la distribuïdora quan procedien a desmantellar instal·lacions il·legals.