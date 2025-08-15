Sabadell va tancar el 2024 sent la segona ciutat catalana -per darrere d'Igualada- on més electricitat es va defraudar amb la plantació il·legal de marihuana. En total, amb una suma d'onze expedients a la capital vallesana, es van robar 6.279.861 kWh des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024 per a la producció de cànnabis. Aquesta tipologia de frau suposa l'1,91% del total de les infraccions comeses, en termes d'expedients, però un 52,5% del global de l'electricitat manllevada mitjançant pràctiques il·lícites. És a dir, en total, amb 576 accions fraudulentes es van robar 11.956.557 kWh a la ciutat. D'aquestes xifres, però, amb "tan sols" onze accions, es van estafar més de 6.200.000 de kWh, mentre que els 565 restants van suposar l'extracció dels 5.676.696 kWh que queden per completar la suma.
Aquesta dada, alarmant per a molts, demostra l'alt consum d'aquesta pràctica il·lícita i la quantitat d'energia que gasta, tot i comptar amb poques operacions -en comparació amb el total-. Les grans plantacions de cànnabis es troben en negocis i indústries que disposen de centenars de metres quadrats i no tant en domicilis privats, tot i que també se n'ha destapat algun. En concret, durant l'any passat, Endesa va desmantellar cada setmana més de 43 instal·lacions manipulades a tot Catalunya per alimentar plantacions de marihuana. A part, també asseguren que els cultius solen estar instal·lats a punts pròxims a infraestructures clau, com carreteres importants pel territori.
Sis ciutats vallesanes, en el 'Top 10' de tot Catalunya
Segons dades oficials d'Endesa, hi ha sis ciutats del Vallès Occidental entre les 10 ciutats que més energia defrauda en total per a la producció de marihuana. Sabadell lidera la taula (2a de tot Catalunya) amb els més de 6 milions de kWh, repartits en 11 expedients; Terrassa continua com a la segona ciutat del Vallès (4a de Catalunya) amb més energia robada per plantar cànnabis, amb més de 4,2 milions kWh; Matadepera, tercera (6a de Catalunya) amb els gairebé 3,8 milions de kWh manllevats; Sant Cugat del Vallès se situa com a la quarta ciutat de la comarca (7a de Catalunya) on més energia es roba per aquesta tipologia de frau, amb poc més de 3,7 milions de kWh; Sentmenat, en vuitena posició de tot el territori i cinquena del Vallès pels 3,2 milions de kWh robats, i, finalment, Castellar del Vallès tanca el rànquing comarcal (9a ciutat de tot Catalunya), amb més de 2,9 milions de kWh robats.
El 2025 a Sabadell, en dades
Durant el primer semestre d'enguany, a Sabadell es van registrar un total de 385 expedients amb una energia total defraudada de 8.362.575 kWh. Aquesta dada, que recull totes les tipologies de frau, demostra una dinàmica més crítica que la de l'any anterior. Amb tan sols sis mesos (1 de gener - 30 de juny), ja s'han dut a terme el 66,84% dels fraus de l'any passat i s'ha robat un 69,94% de l'energia total del 2024. Per tant, segons les dades, enguany el ritme de fraus i la quantitat d'electricitat robada està creixent molts més ràpid que l'any passat.
En relació amb les dades del consum d'energia destinat a les plantacions de cànnabis, amb tan sols mig any ja s'han registrat 19 expedients (vuit més que en tot el 2024) i un total de 3.843.298 kWh defraudats (el 61,20% del total de l'any anterior). De nou, doncs, en la mateixa direcció que en el total de fraus, l'extracció d'energia per a plantacions de marihuana i els expedients registrats estan creixent més de pressa que el 2024.