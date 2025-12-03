Els boscos i el Ripoll, desèrtics: així es viuen les restriccions de la pesta porcina africana a Sabadell

Després de localitzar senglars morts amb pesta porcina africana (PPA) a Collserola, les autoritats sabadellenques van imposar el tancament complet dels boscos de Sabadell. Les mesures decretades per la Generalitat de Catalunya i aplicades per l’Ajuntament inclouen la suspensió total d’activitats al medi natural i la prohibició de qualsevol accés, amb l’objectiu de contenir la transmissió del virus, encara que no afecta els humans de manera directa. Segons la regidora de Salut, Sílvia Garcia, la PPA “no representa un risc per a les persones, però sí per als porcs” i assenyala el perill de disseminació: el virus pot adherir-se al calçat o a les rodes dels vehicles, fet que converteix la mobilitat en una amenaça rellevant per al control del brot. Dins d’aquest marc, s’han paralitzat activitats a zones verdes, i la vigilància als accessos s’ha vist reforçada per la Policia Municipal i els agents rurals.
La mobilitat a les zones boscoses no és abundant des que es van decretar les mesures preventives a diversos punts del territori. A la zona del riu Ripoll, els cartells, les tanques i les zones acordonades deixen clar que no s’hi pot accedir i alerten de la possible presència de porcs senglars i, en conseqüència, de la pesta porcina africana. Tot i això, algun ciutadà que es troba pel riu defensa que “els cartells es veuen poc en alguns punts” i que es podria fer molt més visible: “He vist algunes zones precintades i sé que no puc estar aquí perquè m’ho acabeu de dir vosaltres, però, sabent-ho, faré cas a les restriccions”, ens comenta un veí, que prefereix mantenir-se en l’anonimat. De totes maneres, hi ha alguns “despistats” que continuen fent esport amb normalitat, a pesar de les mesures establertes. “Conec gent que l’han parat i l’han fet marxar, però no he reflexionat prou sobre la mesura. Suposo que si em trobo un porc seré més conscient de què passa”, explica Àlex Ruiz, a punt de començar el seu entrenament corrent. A excepció d’uns quants esportistes que s’han saltat la mesura, però, l’afluència de gent al Ripoll és pràcticament nul·la.
A la zona pròxima al bosc de Can Deu, la situació és ben diferent: “Anàvem molt sovint per dins del bosc, però ara, des que s’ha aplicat la mesura, venim per la ruta del Colesterol. Penso que cal respectar la restricció, que si s’ha posat és per algun motiu”, explica Joana Gómez, veïna de Sabadell. La incertesa entre la gent que anava arribant a donar un tomb pel bosc era present en veure el cartell: “De debò no es pot passar?”, preguntava, resignat, un veí acompanyat del seu gos. “Com en qualsevol cas d’aquests, hi haurà la gent que farà cas i la que no. Personalment, penso que no passaria res si hi entrem, però si hi ha els cartells és per algun motiu i els respectaré”, exposava Francisco Rosa, un altre veí. “Suposo que com que no ens afecta als humans no en som tan conscients”, agrega. Ara, la població està a l'espera que la situació es recondueixi i torni la normalitat tan aviat com sigui possible. De moment, però, tocarà esperar i ser conscients del perill que suposa no fer cas a les indicacions de les autoritats i saltar-se les normes.