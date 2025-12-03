Sis municipis vallesans, exempts finalment d'impulsar la ZBE per la millora de la qualitat del seu aire

Un total de 24 municipis de Catalunya no hauran de tenir Zona de Baixes Emissions (ZBE) al gener gràcies a la millora de la qualitat del seu aire. Sis són del Vallès Occidental. La llei del canvi climàtic aprovada pel govern espanyol el 2021 establia l'obligació d'implantar ZBE a les localitats d'entre 20.000 i 50.000 habitants que superessin els límits marcats per al diòxid de nitrogen i per partícules. Posteriorment, el Govern català va aprovar un decret l'any passat que hi afegia l'ozó i que establia que la Generalitat havia de fer una revisió anual del compliment dels valors. Amb l'anàlisi feta aquest any, hi ha 24 municipis que inicialment havien de tenir ZBE al gener que en queden exclosos, segons ha avançat '3catinfo' i han confirmat fonts del Departament de Territori a l'ACN.
D'acord amb això, la conselleria ha revisat el llistat dels llocs afectats. La situació afecta la comarca. De fet, hi ha diferents municipis a qui la nova circumstància els canvia l'escenari en el moment d'acomiadar el 2025. Són Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, al país s'hi sumen Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), Calafell (Baix Penedès), Cambrils (Baix Camp), Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); Salou, Vila-seca (Tarragonès); Sant Pere de Ribes, Sitges (Garraf), el Vendrell (Baix Penedès) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
El decret de la Generalitat, a través del qual es va aprovar el Pla de qualitat de l'aire, concreta que les ZBE s'han d'implantar on es donin superacions del valor límit o del valor objectiu. A la pràctica, això afegeix l'ozó, ja que és el que té establerts valors objectius, mentre que l'NO2 i les partícules tenen valors límit. Així, el text el que fa és ampliar l'obligació d'implantar aquestes zones també als municipis que presenten superació per ozó, concretant cinc anys de superació. En paral·lel, una disposició addicional del decret diu que el Departament de Territori ha de revisar i actualitzar el llistat anualment en funció de les superacions dels límits i dels valors objectius.
De la mateixa manera, són 38 municipis catalans els que sí que hauran d'implantar una ZBE l'1 de gener, 23 dels quals de més de 50.000 habitants i 15 de més de 20.000. Aquests últims són Amposta (Montsià), Banyoles (Pla de l'Estany), Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), Manlleu, Vic (Osona), Olot (Garrotxa), Salt (Gironès) Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i Tortosa (Baix Ebre). D'aquests, 10 ja estaven obligats per la llei espanyola i cinc més queden inclosos pel decret català -Amposta, Banyoles, Olot, Salt i Tortosa-.