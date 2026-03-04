ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Tancament temporal de les piscines petites a Barberà

S'han de fer tasques de manteniment i revisions a Can Llobet i l'IEM Maria Reverter

Publicat el 04 de març de 2026 a les 12:39

Les piscines petites de l’IEM Can Llobet i de l’IEM Maria Reverter romandran tancades temporalment per dur a terme treballs de manteniment i control de qualitat de l’aigua. En concret, el calendari de tancament preveu que en el primer cas les tasques durin del 5 al 8 de març, ambdós inclosos. Mentre que en el segon escenari, les intervencions obligaran a tancar del 10 al 13, també inclosos.

El tancament respon a la necessitat de realitzar tasques tècniques de manteniment preventiu i revisions dels sistemes de tractament, amb l’objectiu d’assegurar que la qualitat de l’aigua compleix estrictament amb els criteris sanitaris establerts i garantir així la seguretat i el benestar de tots els usuaris. Des de la direcció dels equipaments es demana disculpes per les molèsties que aquest tancament puntual pugui ocasionar i es recorda que la resta d’espais esportius continuaran funcionant amb normalitat.

