Barberà del Vallès

Set de cada deu llars ja tenen el clauer pel nou model de gestió de residus a Barberà

El sistema d’identificació de contenidors es posa en marxa aquest dimarts

  Clauer pels nous contenidors de Barberà
Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 13:20

Barberà es prepara per a un canvi en el model de gestió de residus. A partir d'aquest dimarts, 24 de febrer, es posa en marxa el nou sistema d’identificació de contenidors, que ha de permetre millorar el funcionament i avançar cap a un model més eficient, just i sostenible. Actualment, el 72% de la ciutadania ja ha recollit el seu clauer -en concret, 6.500 clauers-, un pas imprescindible per poder utilitzar amb normalitat els contenidors un cop entri en funcionament el nou sistema. L'element es pot adquirir a l'Oficina Municipal de Residus, al passeig del Doctor Moragas, 226. Cal portar DNI del titular del domicili -en cas que hi vagi una altra persona, cal una autorització- i el rebut del subministrament d’aigua (en paper o format digital).

Des del consistori confien que el nou model ha d'incrementar els índexs de reciclatge, reduir la fracció resta i fer una gestió més eficient i responsable dels residus. "Aquest canvi és clau per assolir els objectius de reciclatge marcats per la Unió Europea i per situar el municipi en la línia de les polítiques ambientals europees. Complir aquests objectius reforça el compromís col·lectiu amb la sostenibilitat", avisen. Els habitatges que disposen de recollida porta a porta o de sistema pneumàtic continuaran fent ús del seu model habitual i no hauran d’utilitzar el clauer.

