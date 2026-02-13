L'Ajuntament de Barberà ha volgut condemnar enèrgicament aquesta setmana uns fets violents que van tenir lloc el cap de setmana passat al camp de la Romànica, en un partit que enfrontava equips de categories del futbol base. La situació va provocar danys en les instal·lacions, després d'una baralla amb diferents actors implicats.
Arran dels fets, des del consistori han rebutjat qualsevol acte d'incivisme o violència que atempti contra els valors de l'esport. "Volem oposar-nos clarament a aquesta violència. No volem presenciar-la mai, ni en un entorn esportiu ni en cap altre espai. Són escenes que ens perjudiquen a tots", lamenta en declaracions al Diari l'alcalde barberenc, Xavier Garcés. El succés ha motivat diverses reunions entre institucions, amb el compromís també de l'Ajuntament de Sabadell, d'on era un dels conjunts immersos en la picabaralla. "Els dos clubs de futbol han volgut col·laborar per transmetre aquest mateix missatge. Hem estat en contacte amb l'alcaldia i la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell i hem rebut tot el suport davant de qualsevol acte o comunicat que decidim fer", sosté el batlle.
El responsable públic considera que s'està millorant la consciència dels clubs en aquest tipus d'incidents i l'objectiu és enfortir les diferents accions de 'fairplay' impulsades. "Les juntes i els equips entenen que cal treballar la diversitat, la inclusió i l'antiracisme. Les entitats estan fent bé la seva feina. Però sempre hi ha algun aficionat o persona que a títol individual trenca la tasca dels clubs. Per això és important defensar el civisme i el respecte", reitera. En els partits d'una gran rivalitat, com va ser el cas, es preveu un desplegament especial dels Mossos d'Esquadra, que en aquest cas va permetre minimitzar els danys.
El 19 de febrer, en el marc del dia de la lluita contra l'LGTBI-fòbia a l'esport, ja s'ha elaborat un decàleg que s'aprovarà al ple municipal barberenc, acompanyat d'un manifest. "La violència no ens representa. Treballem conjuntament perquè el futbol sigui un espai segur, inclusiu i lliure d’insults i agressions".