Nit de vandalisme a Barberà: quatre episodis de crema de contenidors en pocs minuts

Nit de vandalisme a Barberà del Vallès. En pocs minuts de diferència, els Bombers de la Generalitat van haver d'actuar en quatre serveis per incendis de contenidor. L'episodi va començar poc abans de les deu al carrer de Joan d'Àustria, on es van calcinar quatre contenidors. Deu minuts després de les onze, el foc s'originava al carrer del Pintor Fortuny, que precedia un succés amb idèntiques característiques al carrer de Pablo Picasso. Finalment, abans de dos quarts de dotze, els efectius treballaven en l'extinció de les flames al carrer del Doctor Marquès.\r\n\r\nSón punts pròxims de la ciutat, que fan pensar en la presència d'un piròman actuant de nit. Una conducta que s'ha repetit en diferents localitats de l'entorn comarcal, com Castellar, on es fan esforços extra per identificar els autors i castigar aquest incivisme latent. Segons dades del cos dels Bombers, fins a finals d'octubre Barberà era la 55a ciutat de Catalunya on més intervencions s'han fet en aquest àmbit, amb una desena d'actuacions. Ara, s'ha de sumar una nova sortida, que se salda amb set exemplars cremats en la via pública i un impacte en les arques municipals per reposar els elements completament calcinats.\r\n