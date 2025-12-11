Si voleu conèixer el Llaminer i participar en algunes de les activitats que ha preparat juntament amb els personatges del Somriu al Nadal, aquest mes de desembre teniu una oportunitat immillorable al Mercat Central de Sabadell per fer-ho. Durant aquestes festes, el mercat es convertirà en un espai ple de màgia, colors i il·lusió, ideal per descobrir de ben a prop els protagonistes de la celebració de Nadal de la ciutat. A més, la seva visita vindrà acompanyada de tallers, espectacles i moltes altres propostes pensades per a tota la família.
El Mercat Central ha programat fins a set activitats diferents que es duran a terme entre el 13 de desembre i el 3 de gener, convertint l’espai en un punt de trobada per als infants i les seves famílies. El Llaminer serà l’encarregat d’inaugurar totes les activitats amb una rebuda especial que donarà el tret de sortida a un calendari ple de sorpreses. Posteriorment, s’hi aniran sumant altres personatges estimats del Nadal sabadellenc. Els infants podran gaudir d’estones creatives, jocs participatius i moments de fotografia amb els personatges, mentre que els adults podran aprofitar per passejar pel mercat, descobrir productes locals i viure l’ambient festiu que omplirà cada racó aquests dies –i omplir les neveres pels llargs àpats característics de les festes de Nadal–. No deixeu escapar aquesta ocasió única per viure el Nadal d’una manera diferent, divertida i molt propera!
Quins dies hi haurà els personatges de Nadal al Mercat Central?
Durant el mes de desembre, hi haurà quatre dies que es podrà gaudir d'algunes activitats amb els personatges més estimats pels més petits de cada casa al Mercat Central: dissabte 13, hi haurà la visita del Llaminer; dissabte 20, vindrà la Bruixa del Carbó i hi haurà un taller de maquillatge; dimarts 23 hi haurà la visita del Rudolf i el Súper tió del Mercat Central; el 27 de desembre, el Soldadet i la Ballarina estaran pels nens i nenes que s'hi acostin i podran gaudir d'un taller de llufes, i, finalment, el 30 de desembre es podrà fer un taller de titelles. Al gener, divendres dia 2 hi haurà un taller de pastissets amb el Llaminer i el dia 3, un taller de fanalets amb la Fada.
Quins horaris tindrà el Mercat Central durant aquestes festes?
Durant aquest Nadal, hi haurà una lleugera variació dels horaris: dilluns 22 de desembre, de 8 a 14 h; dimarts 23, de 8 h a 20:30 h; dimecres 24, de 8 a 15 h; dijous 25 i divendres 26, tancat; dissabte 27, de 8 a 14 h; diumenge 28, tancat; dilluns 29, de 8 a 14 h; dimarts 30, de 8 a 20:30 h, i dimecres 31, de 8 a 15 h. Respecte al gener, dijous 1 està tancat; divendres 2, obert de 8 a 20:30 h; dissabte 3, de 8 a 14 h; diumenge 4, tancat; dilluns 5, obert de 8 a 15 h, i dimarts 6, tancat.