Més matriculacions a Sabadell i menys contaminants

Set de cada deu turismes matriculats, de gener a novembre d’enguany, als concessionaris de Sabadell han incorporat motoritzacions alternatives als motors tradicionals, als de combustió fòssil, segons les darreres dades de la patronal catalana de la distribució d’automòbils, Fecavem.
Tot i el pressupost de les ajudes Moves esgotat el passat mes de juliol, l’interès dels sabadellencs no s’ha aturat, especialment, en les motoritzacions híbrides i elèctriques, que han crescut a un ritme molt superior a la resta de motoritzacions. Sabadell ha registrat un augment molt destacat en els vehicles 100% elèctrics —453 unitats, un +121%, un de cada deu turismes matriculats— i en les opcions híbrides –endollables i no endollables, especialment l’opció gasolina/elèctric –1.146 unitats, un +62,78%–, mentre que les opcions tradicionals –gasolina i dièsel– van perdent força entre els sabadellencs –avui, només representa un 30% del total de matriculacions locals–.
Aquest canvi de tendència coincideix amb la implementació de la ZBE a Sabadell, contribuint a l’impuls dels vehicles sostenibles.
Deixant de banda les motoritzacions, els concessionaris de la ciutat arriben a final d’any amb un increment, fins al tancament de novembre, del 26,3% –4.149 matriculacions de turismes– respecte a l’any passat, consolidant, novament, la ciutat com a referència en la venda de vehicles nous. Comparant amb altres ciutats del Vallès Occidental, Sant Cugat ha registrat 2.011 matriculacions, un augment més moderat del 12,85%, mentre que Terrassa arriba a 3.216 unitats, amb un increment del 11,6%.
Austral i Sandero
Entre els models més sol·licitats als concessionaris sabadellencs, destaquen les preferències models compactes i SUV petits, amb un notable increment dels elèctrics i híbrids. De gener a novembre del 2025, a Sabadell, el Renault Austral lidera les vendes amb 164 unitats, seguit del Dacia Sandero amb 148 i del Renault Symbioz amb 116. També destaquen el Renault Clio i el Hyundai Kona, amb més de 100 unitats cadascun.
Pla Auto+
Aquesta dinàmica local encaixa amb l’opinió del president de Fecavem, Jaume Roura, que en les seves darreres valoracions del Pla Auto 2030 ha insistit que el mercat només mantindrà un ritme saludable si les administracions garanteixen un marc estable d’incentius i simplifiquen els processos d’accés a les ajudes. Segons Roura, el pla recentment anunciat pel Govern espanyol és positiu en línies generals, però necessita un calendari clar i un compromís ferm perquè les empreses i els consumidors puguin planificar amb seguretat. Roura també remarca que la previsió de destinar 400 milions d’euros en ajuts directes a l’electrificació durant el 2026 és “una bona notícia, sempre que arribi a temps i no pateixi els retards administratius que han afectat convocatòries anteriors” del Moves.
Les cinc apostes principals del pla són les ajudes per comprar vehicles elèctrics, el desplegament d’infraestructures de recàrrega, les actuacions per millorar la competitivitat de la indústria, l’atracció de capital estranger i la posada en marxa d’un mecanisme de seguiment del pla.
El secretari general d’Empresa i Treball, el sabadellenc Pol Gibert, va participar en l’acte de presentació del pla a Madrid i, en una taula rodona, va explicar que el sector de l’automoció de Catalunya establirà “les sinergies necessàries” amb la proposta de l’executiu espanyol per potenciar el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric que la Generalitat va aprovar el passat mes de febrer.