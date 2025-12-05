Vuit projectes innovadors, al 'Demo Day' de la Cambra

La Cambra de Comerç celebrarà el pròxim 11 de desembre el Demo Day del programa Impulsa Startup, l’acte de clausura de l’itinerari d’acceleració dissenyat per impulsar projectes emprenedors de base tecnològica i alt potencial de creixement.
Durant els darrers mesos, les empreses emergents participants han seguit un procés intensiu de formació, tutories i mentoratges especialitzats, acompanyat d’un assessorament individualitzat orientat a validar els seus models de negoci i reforçar les capacitats de desenvolupament i escalabilitat. El Demo Day marca el punt final de l’edició 2025 d’aquest programa, impulsat per la Cambra d’Espanya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+). L’esdeveniment tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç presidit pel president de la Cambra, Ramon Alberich.
Al llarg de la jornada, les empreses emergents presentaran davant el jurat els resultats assolits i les principals fites aconseguides durant el programa. El jurat estarà format per representants de la Cambra (Ramon Alberich, Leo Torrecilla, Eulàlia Planes, Joaquim Badia i Joan Valls); de Conector Startup Accelerator (Eli Martínez i Alfons Mengual); i de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament (Josep M. Matencio). El Demo Day comptarà amb vuit empreses innovadores que aporten solucions tecnològiques en àmbits tan diversos com la mobilitat, l’educació, l’energia, la gestió empresarial i l’oci: Aparkao, Gica0, Futbol Field, Gathered, Kilozero, Qualla, Hangar10 i Job Energy.