IDP s’adjudica la gigafactoria de bateries de CATL a Saragossa

El grup IDP, referent a Europa en enginyeria BIM, ha estat l’adjudicatària del contracte de ‘project i construction management’ de la nova planta de producció de bateries per a vehicles elèctrics que Stellantis i el grup xinès CATL construiran a Figueruelas (Saragossa). La setmana passada, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va ser l’encarregat de col·locar a primera pedra. Aquest projecte estratègic, amb una inversió de 4.100 milions d’euros i uns 3.000 llocs de treball, marca una fita en la transformació del sector de l’automoció a Europa.
La gigafactoria, fruit d’una joint venture entre el grup Stellantis i el primer fabricant mundial de bateries CATL, ocuparà una superfície total de 689.000 m2, amb 484.000 m2 construïts en primera fase. La planta estarà especialitzada en la producció de bateries de liti-ferro fosfat (LFP), amb una capacitat prevista de fins a 50 GWh anuals, i s’espera que la primera línia de producció entri en funcionament el 2026, assolint la plena operativitat el març del 2028.
La companyia sabadellenca serà la responsable del ‘project i construction management’ de l’obra, des de la revisió d’enginyeria, passant per la gestió de la licitació de l’obra, la supervisió de l’execució, el control de qualitat, el control dels costos i els terminis, la seguretat i salut, fins a la posada en marxa de la planta.
Aquest no és el primer projecte del grup IDP en el sector de bateries per a vehicles elèctrics, havent liderat projectes clau a Espanya com la megafactoria Lotte Energy Materials (Mont-roig del Camp) i la planta d’assemblatge de bateries de Seat a Martorell.