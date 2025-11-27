HealthTech Innovations i Pit3D, guanyadors del Cafè Aventura - Fòrum d'Emprenedoria

La 13a edició del Cafè Aventura -Fòrum d’Emprenedoria celebrat aquest dijous ha tornat a posar en relleu el paper cada vegada més central de la tecnologia aplicada a la salut —la coneguda com a health tech— com a eina clau per transformar el sistema sanitari i millorar la qualitat de vida de les persones. L’esdeveniment ha permès conèixer diverses iniciatives empresarials, en una edició en què HealthTech Innovations s’ha endut el 1r premi del Cafè Aventura i la sabadellenca Pit3D, el guardó al Millor Projecte Empresarial.
“És una cita consolidada, que situa Sabadell i la comarca com a referent de l’emprenedoria. És molt interessant i positiu que el CEI Can Roqueta estigui ple de projectes, de talent i energia, i de persones que decidiu tirar endavant un projecte emprenedor, de vida professional”, ha assegurat el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Lluís Matas.
En el transcurs de la jornada s’ha ofert als finalistes, a deu empreses emergents i cinc projectes empresarials –enguany a la convocatòria s’hi havien apuntat 40 empreses, rècord absolut– l’oportunitat d’explicar els seus objectius i necessitats. Entre les empreses que han pogut exposar públicament la seva experiència, la comissió qualificadora ha escollit HealthTech com a guanyadora del primer premi a la Millor Empresa.
“Hi ha un biaix entre la cirurgia quirúrgica i la d’infermeria. A la segona, no hi ha tecnologia, els processos son manuals i ineficients. A l’hospital s’utilitzen 17.000 instruments al dia i milers de gasses”, ha assegurat Manel Cremades, cirurgià de l’hospital Germans Trias i Pujol i CSO de HealthTech Innovations.
L’spin-off sorgida de l’hospital Germans Trias i Pujol es dedica a dotar la infermeria quirúrgica de tecnologia avançada. En concret, desenvolupa una plataforma modular –medvision pro i medcounter pro– de dispositius basats en IA, visió per computador i robòtica que automatitza i optimitza múltiples processos de l’àrea quirúrgica . “Tenim la sort de no tenir competència, perquè altres s’han centrat en la cirurgia, i no en la infermeria. La competència està als Estats Units, però no està validada a Europa”, ha afegit el doctor Cremades.
El segon guardó en aquesta categoria l’ha rebut l’empresa emergent Nido Innova que ha desenvolupat un sistema de contenció i estimulació sensorial per a nadons prematurs. Es tracta d’un producte sanitari per al sector neonatal i pediàtric.
En la categoria a Millor Projecte Empresarial el guanyador ha estat Pit3D. Aquest és un projecte en desenvolupament dins de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí ( I3PT) per a la millora de la qualitat de vida de les dones mastectomitzades, que recentment va participar en la darrera edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació. “Dues de cada tres dones operades de mastectomia no es fan reconstrucció de pit i han de conviure amb solucions que no destaquen la seva confortabilitat”, ha apuntat Paula Ferrer, project manager d’innovació del Pit3D. El projecte es basa en la creació de pròtesis mamàries personalitzades, lleugeres i transpirables. El procés de creació combina escàner 3D no invasiu, disseny digital anatòmic i impressió amb materials.
Enguany, s’han repartit 9.000 € entre la primera i segona candidatura com a millor empresa i idea de negoci. Per a la primera empresa classificada la dotació econòmica és de 4.000 €, l'accés a un programa de mentoring i l'entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a la segona empresa la dotació econòmica és de 2.500 € i també accés a un programa de mentoring. D'altra banda, per la categoria "Millor projecte empresarial" hi ha un únic premi de 2.500 €, 10 hores d'assessoria i l'accés a un espai d'incubació.