El CE Sabadell passa per sobre el Marbella i es proclama campió d'hivern

Només és un títol honorífic. Encara mitja lliga, però per contundència i sensacions, aquest CE Sabadell pot dir que aspira a tot. Els arlequinats s'han imposat amb claredat al Marbella (5-0) en l'últim partit de la primera volta i s'han proclamat campions d'hivern del grup 2 de Primera Federació. Segona maneta consecutiva d'un conjunt, el de Ferran Costa, que ha aplanat el camí en els primers 45' a través d'Arthur Bonaldo, Agustín Coscia i Javi López-Pinto i ha arrodonit la golejada al segon temps amb dianes de Quadri Lameed i Miguelete.
Costa ha presentat un onze idèntic al de la setmana passada amb únicament un canvi, de fet el que va fer al descans al Rico Pérez, amb l'entrada de Ton Ripoll per Genar Fornés, situant Sergi Segura com a central esquerrà i David Astals de carriler, tot i que ocupant zones interiors de forma constant. La resta els mateixos que van guanyar l'Hércules.
Des de l'inici, el Centre d'Esports ha estat molt superior. Amb una pressió asfixiant i atacs en poques passades, les arribades han anat succeint. Primer ha avisat Ripoll amb una volea desviada després d'una bona passada en profunditat i, després d'assetjar la porteria visitant uns minuts, Bonaldo ha obert el marcador rematant al primer pal un servei de cantonada servit per Javi López-Pinto. Superat el quart d'hora de joc, els arlequinats han duplicat a través d'Agustín Coscia que ha pentinat una centrada enverinada d'Astals.
El Marbella, totalment superat, ha intentat frenar el ritme del partit amb possessions llargues, però en comptades ocasions ha estat capaç de travessar el mig del camp en situacions favorables. La millor dels malaguenys ha estat de Jorge Álvarez amb un xut massa creuat. Amb el marcador molt favorable, el Sabadell s'ha contagiat per moments de la passivitat dels visitants, però després de la mitja hora de joc ha tornat a donar una passa endavant. Ripoll, López-Pinto o Priego han avisat en bones accions dels de Ferran Costa que just abans del descans han arrodonit la golejada al pas per vestidors. López-Pinto ha aprofitat una errada clamorosa de la defensa per superar el porter amb un gran xut d'exterior al pal llarg.
A la represa, Costa ha donat entrada a Genar en el lloc de Carlos Garcia, qui ha vist la groga en el primer temps. La dinàmica ha continuat i en una de les primeres accions, López-Pinto ha deixat sol davant del porter Quadri Liameed que no ha perdonat amb una gran definició. Amb el duel sentenciat, el tècnic ha tornat a moure la banqueta amb un triple canvi: Rubén Martínez, Miguelete i Xavi Moreno, debutant, han substituït Ripoll, Quadri i López-Pinto, amb molèsties al genoll. Coscia ha avisat amb un xut des de la frontal abans d'un tram de poques arribades, però un domini molt còmode del Centre d'Esports.
El més actiu en atac, més enllà de detalls de Moreno, ha estat Miguelete que ha demanat un penal per una agafada i, poc després, ha vist porteria per segona setmana consecutiva amb un xut creuat. En el tram final, Quim Utgés, que ha jugat com a carriler substituint Astals, ha tingut el sisè amb un xut al primer pal aturat pel porter i també Moreno ha fet treballar Vassilev en una contra. Ja no s'ha mogut el marcador. La pròxima setmana, els arlequinats visitaran el Teruel amb l'objectiu de continuar al capdavant de la taula.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Rubén Martínez, m. 55), Bonaldo, Carlos García (Genar, m. 46), Segura, Astals (Utgés, m. 75), Urri, Quadri (Miguelete, m. 55), Priego, López-Pinto (Xavi Moreno, m. 55) i Coscia.
Marbella FC: Vassilev, Jorge Álvarez (Valentino, m. 85), Puñal (Acosta, m. 58), Álex López, Eugeni (Adrián Ruiz, m. 58), Rodri Ríos, Alcalde (Selma, m. 46), Hicham (Ohemeng, m. 58), Cambra i Escassi.
Àrbitre: Alfredo Ramo (comitè aragonès). Grogues: Carlos Garcia; Escassi, Acosta.
Gols: 1-0, Bonaldo m. 10; 2-0, Coscia m. 16; 3-0, López-Pinto m. 45; 4-0, Quadri m. 48; 5-0, Miguelete m. 75.
Incidències: 5.017 espectadors a la Nova Creu Alta.