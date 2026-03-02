Set medalles per al CN Sabadell en el Campionat de Catalunya d'artística

El Club Natació va ser el gran triomfador del Campionat de Catalunya d'hivern absolut i júnior d'aquest cap de setmana a Granollers. Els equips sabadellencs van aconseguir pujar al podi en fins a set ocasions entre les dues categories i es van alçar amb el trofeu com a millor equip amb una actuació molt destacada i que consolida, una mica més, l'entitat com a referent d'aquesta disciplina en la base.
En júnior van arribar la majoria dels èxits. Van penjar-se l'or Eva Rukstelyte, en el solo femení, i Eneko Sánchez, en el masculí, i també Aina Morral i Eneko Sánchez es van imposar en el duet mixt. Per equips, el CNS va aconseguir dues plates. A la rutina lliure i a l'acrobàtica, en les coreografies que van interpretar Rukstelyte, Sánchez, Nerea Borreguero, Carla Hernández, Carla García, Juliette del Cerro, Marina Estévez, Berta Cirés, Ivet Morral, Julia Nadal, Jana Ambite i Aina Morral.
Pel que fa a la competició absoluta, el principal èxit va arribar de la figura més representativa de l'artística del Natació Sabadell en l'actualitat: Txell Ferré. La medallista olímpica manresana, que normalment no competeix en aquestes competicions per l'exigència dels entrenaments amb la selecció, va ser a Granollers amb el seu club i es va imposar en el solo femení, en una prova que tenia la campiona mundial i referent de la disciplina, Iris Tió, inscrita, però que finalment no va comptar amb la participació de la barcelonina. En la rutina acrobàtica, l'equip sabadellenc va ser bronze amb la participació de Claudia Ballero, Astrid Garrell, Martina Gras, Ada Martin, Andrea Medina, Anna Moreno, Sandra Rodriguez, Daria Romanova, Joana Sánchez, Miriam Santamaria i Laura Carpio.